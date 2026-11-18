Málaga.- El Pleno aprueba la congelación de los impuestos y tasas en Málaga para 2021 - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vivienda y la seguridad centrará gran parte del pleno del mes de octubre, que tuvo que ser suspendido debido al trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), aunque como telón de fondo estará la situación judicial de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios (Smassa), después de que la Fiscalía haya solicitado tres años de prisión para su exgerente, Manuel Díaz Guirado.

La portavoz del grupo 'popular', Carmen Casero, ha explicado que una de las mociones urgentes del PP es para pedir que el Gobierno refuerce las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "ante el aumento de la inseguridad en Málaga" y las dote de los recursos humanos y técnicos suficientes.

"Sin duda, Málaga ha sido una ciudad segura hasta estos últimos años", ha señalado Casero, que ha agregado que se hacen eco de las reivindicaciones que hay sobre la materia.

La otra moción urgente del PP exige al Ministerio de Transportes y a la Subdelegación "la inmediata autorización administrativa necesaria para habilitar el paso peatonal a nivel en el enlace entre la hiperronda y la a-7075 Junta de los Caminos-Puerto de la Torre". "Es una relativa a una reivindicación que los vecinos de la Junta de los Caminos en el Puerto de la Torre llevan reclamando años", ha dicho Casero.

VIVIENDA

Sobre vivienda, el PSOE lleva como moción urgente la aplicación de los decretos de vivienda en la ciudad. El portavoz, Mariano Ruiz Araujo, ha exigido al equipo de gobierno en el Ayuntamiento que "se aplique cargos en el IBI a viviendas vacías en la ciudad, además de a grandes tenedores y propietarios de pisos y alojamientos turísticos para frenar el drama habitacional".

Ruiz Araujo ha dicho que el equipo de gobierno "está a por uvas", mientras la ciudad "sufre huelgas generales y manifestaciones multitudinarias por este motivo". Así, ha instado al Ayuntamiento a "aprovechar las posibilidades que ofrece la modificación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales".

En concreto, ha dicho que el Consistorio "puede aplicar de inmediato recargos en la cuota líquida del Impuesto de Bienes Inmuebles", el IBI, "de entre el 50% y el 150%" tanto a las viviendas desocupadas injustificadamente durante más de dos años como a los inmuebles de uso turístico de grandes tenedores.

"La vivienda no puede tratarse únicamente como un producto financiero. Málaga es la gran capital con mayor número de viviendas turísticas de España y suma hasta 35.000 demandantes de vivienda protegida. Aquí no hay excusas. Es simplemente que el Ayuntamiento diga que quiere poner en marcha las opciones que le dan los nuevos decretos", ha subrayado y ha insistido en la declaración de zonas de mercado residencial tensionado.

Por otro lado, el PSOE llevará al pleno de este jueves mociones sobre el "parcheo" del asentamiento de autocaravanas en el parque forestal de Las Virreinas y sobre la defensa de la calidad de los alimentos en los comedores escolares.

Por su parte, el grupo Con Málaga lleva como moción urgente la situación de la emergencia habitacional que vive Málaga. La portavoz adjunta, Toni Morillas, ha exigido al equipo de Gobierno que "se deje de milongas, que se deje de vender moratorias fake de apartamentos turísticos". "Trabajan para una minoría privilegiada", ha criticado.

Así, Con Málaga llevará al pleno un plan "para recuperar 40.000 viviendas del mercado especulativo". Morillas ha recordado que desde su grupo ya propusieron "medidas como ese Plan 'Derecho a Techo' que proponemos en esta moción, donde lo que planteamos es que el Ayuntamiento articule medidas urbanísticas y fiscales para recuperar, esas miles de viviendas que están en el mercado especulativo a través del derecho de tanto y retrato, de la expropiación de multipropietarios, de las medidas fiscales frente al rentismo, para recuperarlas y que se puedan poner a disposición de las familias trabajadoras a precios asequibles".

Por su parte, el portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha manifestado que "la situación de la vivienda en la ciudad de Málaga no se sostiene más". "Hace falta urgentemente una regulación democrática del mercado de la vivienda", ha abundado.

Por otro lado, Con Málaga exigirá la dimisión del concejal de Seguridad, Avelino Barrionuevo, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por "la actuación policial durante la huelga del 11 de noviembre".

En relación con las mociones sobre el decreto de vivienda y la manifestación del 11N, Casero ha dicho que "no se soprenderán se si les digo que vamos a votar que no". "Nosotros tenemos nuestro proyecto de vivienda que pasa por tener una ley del suelo, que pasa por tener una ley anteokupación, que pasa por implementar medidas cuantas más mejor para agilizar la tramitación y para poner en carga cuantas más vivienda mejor". "No somos intervencionistas", ha apostillado.

VOX

Por su parte, Vox llevará a pleno como moción urgente exigir al equipo de gobierno que revise los procedimientos de adjudicación de las viviendas protegidas en alquiler del sector Universidad, tras las reclamaciones de solicitantes que, pese a haber sido seleccionados inicialmente, han terminado excluidos por no cumplir los criterios económicos aplicados.

La portavoz adjunta del grupo municipal Vox, Yolanda Gómez, ha defendido "la necesidad de que estas promociones cumplan verdaderamente su finalidad social" y ha señalado que "no basta con anunciar y construir viviendas protegidas; lo importante es que lleguen a las familias que las necesitan y que cumplen las condiciones para acceder a ellas".

Entre otros, Vox plantea en los acuerdos instar al equipo de gobierno a revisar los criterios económicos, examinar individualmente los expedientes denegados, reforzar la transparencia, delimitar las responsabilidades administrativas, evaluar el cumplimiento de las obligaciones de las promociones e incorporar criterios de prioridad social para los colectivos vulnerables.

"La política de vivienda debe medirse por las familias que consiguen acceder a una vivienda digna y asequible, no únicamente por el número de promociones que se anuncian. El Ayuntamiento debe dar respuestas, corregir los errores que se acrediten y garantizar que los recursos públicos se utilizan para cumplir la finalidad social que justifica estas viviendas", ha concluido Gómez.

Sobre la moción de Vox, la portavoz del grupo del PP ha adelantado que la van a apoyar: "Nosotros estamos convencidos de que el pliego cumple perfectamente la legalidad, pero entendemos que debemos atender estas reclamaciones. Tenemos la mejor voluntad de atender a estos vecinos", ha concluido.