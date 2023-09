Vodafone inaugura en Málaga su campus de innovación para acelerar transición digital con productos y servicios de futuro

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (c); el CEO de Vodafone España, Mario Vaz (d); y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (i), en la presentación del Innovation Campus de la compañía.

Vodafone ha inaugurado este viernes la segunda sede --Innovation Campus-- de su Vodafone Innovation Hub en las instalaciones universitarias de la Universidad de Málaga (UMA), en Martiricos, para continuar acelerando la transición digital del sector público europeo y las empresas de todos los tamaños con la creación de productos y servicios del futuro.

La inauguración, que ha tenido lugar este mañana en un acto en las instalaciones del centro, ha contado con el presidente de la Junta, Juanma Moreno; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; y el rector de la UMA, José Ángel Narváez. Asimismo, han participado Mário Vaz, CEO de Vodafone España, Scott Petty, director de Tecnología del Grupo Vodafone, y Rafael Alcaide, director territorial de Vodafone en Andalucía.

El propósito del Vodafone Innovation Hub es fomentar el talento especializado en el ámbito digital a través de acuerdos con escuelas de formación profesional, empresas e instituciones locales para promover la innovación y multiplicar el impacto de sus dos centros en la región, así como impulsar la colaboración público-privada mediante proyectos públicos de investigación y desarrollo.

El CEO de Vodafone España, Mário Vaz, ha detallado que este proyecto supone una inversión de 225 millones en cinco años -siendo éste el segundo año- para la creación de más de 600 empleos directos y altamente cualificados, y forma parte del plan de Vodafone de incorporar a 7.000 ingenieros de software en Europa en 2025 a través de una combinación de contratación, formación en habilidades e internalización.

También ha explicado que el Vodafone Innovation Hub ha incorporado en 18 meses a más de 430 empleados altamente cualificados de 33 nacionalidades diferentes, incluyendo 20 recién licenciados tras la impartición de un master de desarrollo de productos y metodologías ágiles de cinco meses de duración. Entre los perfiles de tipo técnico más demandados actualmente se encuentran ingenieros de software, desarrolladores front-end y back-end, ingenieros de datos, expertos en SAP, desarrolladores o product owner.

Vaz ha subrayado que el Vodafone Innovation Hub, que gestiona las operaciones comerciales del Grupo Vodafone y clientes empresariales en once países, está especializado en el desarrollo de soluciones tecnológicas y servicios digitales innovadores basados en comunicaciones unificadas, Internet de las Cosas, redes privadas virtuales, Open RAN (el estándar de redes abiertas e interoperables), Edge Computing, Vehículo conectado, Robótica, inteligencia artificial, Cloud o Blockchain.

De esta forma, la apertura de su segunda sede supone la expansión de su legado con el objetivo de convertirse en un referente internacional de innovación y acelerar la transición digital con la creación de productos y servicios del futuro un 50 % más rápido, barato y en varios países al mismo tiempo, aprovechando la tecnología, experiencia y escala global de la operadora.

Innovation Campus: de la movilidad de vehículos a la gestión hospitalaria.

La apertura del Innovation Campus forma parte del acuerdo suscrito con la UMA en enero de este año para crear sinergias e impulsar proyectos de I+D basados en necesidades reales de negocio en múltiples sectores, y servirá para afianzar la colaboración de la operadora y la universidad en proyectos relacionados con el Internet de las cosas (IoT), 5G, redes privadas virtuales (MPN) y el estándar de redes móviles Open RAN. Algunas de las iniciativas en las que se está trabajando con la UMA están vinculadas a la aplicación de modelos de machine learning o aprendizaje automático para la movilidad de vehículos, analítica con Internet de las Cosas, innovaciones para mejorar la gestión hospitalaria y la experiencia de los pacientes, ahorros energéticos o validación de soluciones con Open RAN, entre otros.

El Innovation Campus cuenta con una superficie total de 950 metros2 distribuidos en tres edificios y capacidad para más de 250 profesionales. Las instalaciones están totalmente equipadas con 5G, fibra ultrarrápida e infraestructuras de comunicación (redes SD-Wan, servidores IoT y cloud) y las herramientas necesarias para el desarrollo de proyectos de I+D, así como con espacios adaptados a la correcta salud laboral de los empleados.

El presidente de la Junta , Juanma Moreno, ha afirmado hoy que Andalucía camina hacia una digitalización sin precedentes con meta en el año 2030, a la vez que ha incidido en el compromiso y en la apuesta del Gobierno andaluz con este sector y es que, según ha apuntado, en los últimos cinco años esta comunidad ha avanzado mucho, movilizándose en el primer año de esta Legislatura 200 millones con la Agencia Digital de Andalucía y con la previsión de invertir otros 800 millones hasta 2027.

Moreno, que ha recordado que la inversión extranjera en la comunidad se ha triplicado en dos años, ha puesto en valor a Andalucía como ecosistema innovador, y ha apuntado al conocimiento que ofrecen las universidades y los centros de formación profesional, así como ha destacado el triángulo innovador que se ha producido entre Málaga, Granada y Sevilla.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha agradecido que Vodafone haya impulsado en la ciudad la segunda fase de su proyecto, y ha subrayado como este ha permitido que trabajadores españoles y andaluces hayan vuelto a su tierra para incorporarse a la plantilla de trabajadores.

También ha puesto en valor la colaboración público-privada --en este caso entre la compañía y la UMA--, y ha dicho que desde el Ayuntamiento "intentaremos estar siempre a la altura de los retos que plantean estos éxitos de la ciudad"

Por otra parte, Rafael Alcaide, director territorial de Vodafone en Andalucía ha asegurado: "La apertura de este nuevo centro es una muestra más del compromiso de Vodafone con el mercado español y con la investigación y el desarrollo de las tecnologías que marcarán el futuro. Asimismo, es el reflejo del alto nivel que el ecosistema empresarial y digital andaluz está alcanzando, convirtiéndose en un importante punto neurálgico a nivel global".

"Es un honor formar parte de este proyecto en colaboración con la Universidad de Málaga, por su labor formativa y por la estrecha colaboración que se ha establecido entre ambas partes para fomentar el desarrollo de soluciones innovadoras en el campo de Internet de las Cosas, Open RAN, redes privadas virtuales o inteligencia artificial entre otras", ha añadido.

Scott Petty, director de tecnología del Grupo Vodafone, ha señalado: "Creo que la asociación que hemos construido con la Universidad de Málaga, en particular el acceso a los departamentos de ingeniería, nos ha permitido tomar la tecnología y usarla para el bien común. Vemos algunos ejemplos fantásticos hoy en día, generando 5G e IoT, que no solo crean soluciones comerciales, sino que crean una mejor vida para nuestros ciudadanos y personas a través de nuestras organizaciones, no solo aquí en España, sino a través de toda Europa".

El rector de la UMA, José Ángel Narváez, ha destacado que este nuevo espacio es "más un proyecto", toda vez que la localización ha albergado en el pasado instalaciones de la Universidad de Málaga como la Escuela de Enfermería o la Facultad de Ciencias de la Información.

Ha destacado como Vodafone y UMA van a trabajar con el sistema productivo "porque son oportunidades para nuestros estudiantes en la formación y en el desarrollo de sus carreras profesionales". "El papel de ese centro es transformar, pero también transformar la ciudad y el entorno", ha añadido.

Durante la presentación del Innovation Campus se ha puesto de manifiesto el potencial de los proyectos desarrollados con demostraciones de la Plataforma para Teleasistencia basada en Internet de las Cosas; la Gestión de plagas a través de Video Analytics; la Safer Transport for Europe Platform (STEP); y la Rapsberry Pi (red privada 5G miniaturizada).