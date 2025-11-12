Vox advierte de que situación de A-7 es "insostenible" y anuncia campañas para acusar de atascos a PSOE y PP

Archivo - Antonio Luna es portavoz del grupo provincial de Vox en la Diputación de Málaga. - VOX - Archivo

MÁLAGA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo provincial Vox en la Diputación de Málaga, Antonio Luna, ha asegurado es miércoles tras un nuevo atasco en la A-7 que la situación de la autovía de la Axarquía a Málaga es "insostenible" y ha anunciado que Vox llevará a cabo distintas campañas "para que todos los afectados sepan que los culpables de esos atascos son PSOE y PP".

"Los vecinos de la Axarquía no pueden seguir sufriendo una pesadilla cada vez que van a trabajar a Málaga", ha asegurado Luna, al tiempo que ha añadido en un comunicado que "salen de casa y se montan en sus coches con la incertidumbre de si van a tardar 20 minutos o dos horas en llegar a sus puestos de trabajo".

Ha insistido en que "la situación de la A-7 es insostenible": "Urge una ampliación y mientras las mejoras y las inversiones necesarias siguen sin llegar, vemos cómo el presidente de la Diputación, Francisco Salado, y el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, se enfrentan verbalmente, con debates estériles y acusaciones que tienen hartos a todos los conductores que sufren la inacción política del bipartidismo".

Ante esta situación, tal y como ha explicado Luna, Vox "ya está trabajando en campañas para denunciar el colapso constante de la A-7 y señalar al PSOE y PP".

"Estamos decididos a conseguir que todos los vecinos de los municipios afectados por estos atascos sepan que los culpables son los políticos que han gobernado en España, Andalucía y Málaga durante décadas, es decir, los políticos del PSOE y PP", ha apostillado.

Por último, Luna ha vuelto a reclamar a Salado y Salas que "dejen de estafar y confundir a los malagueños" y "pongan fin a los constantes atascos en la A-7".