Vox anuncia "acción coordinada" en ayuntamientos de Málaga para que "fallos en cribados de cáncer no vuelvan a suceder"

La diputada de Vox por Málaga en el Parlamento de Andalucía Purificación Fernández y el portavoz de Vox en el municipio malagueño de Fuengirola y en la Diputación de Málaga, Antonio Luna, en una reunión en AECC en Fuengirola - VOX

MÁLAGA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox por Málaga en el Parlamento de Andalucía Purificación Fernández y el portavoz de Vox en el municipio malagueño de Fuengirola y en la Diputación de Málaga, Antonio Luna, han mantenido una reunión con representantes de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Fuengirola, donde ha escuchado de primera mano "cómo el fallo en el programa de cribado de cáncer de mama ha afectado a numerosas mujeres andaluzas".

Además, Fernández ha anunciado una "acción coordinada" en la provincia de Málaga para presentar mociones en todos los ayuntamientos en los que Vox tiene representación "para que esto no vuelva a suceder".

Así, Fernández ha calificado el caso como "un hecho imperdonable que trasciende un mero error técnico o administrativo". "No estamos hablando de un despiste, sino de una forma perversa de gobernar, que durante años se ha limitado a gestionar la nefasta herencia socialista", ha agregado.

La diputada malagueña ha señalado "las consecuencias de esta gestión": "Esa dejadez ha costado la salud, e incluso la vida, de mujeres andaluzas. El Partido Popular ya no engaña a nadie con el mito de la buena gestión. Gestionaron mal la DANA de Valencia, gestionaron fatal los incendios este verano y están gestionando de forma desastrosa la sanidad pública andaluza. Lo pagan siempre los mismos: los españoles de a pie", ha apostillado.

"Aquí resulta que quien tiene dinero para mantener el despilfarro socialista, para crear oficinas para expresidentes con sueldos vitalicios, para multiplicar subvenciones a sindicatos corruptos y para mantener a ilegales, no tiene recursos para garantizar la detección precoz de un cáncer que puede salvar vidas. Eso es inaceptable", ha añadido.

De igual modo, ha criticado en un comunicado que "los planes de choque anunciados por la Junta llegan siete años tarde", asegurando que "si el PP hubiera tenido voluntad de solucionar el problema lo habría hecho cuando desalojó al PSOE de la Junta".

Por su parte, Luna ha tildado de "especialmente dramático los fallos en el cribado del cáncer de mama por parte del Gobierno de Moreno". "Es imperdonable que el Partido Socialista y el Partido Popular hayan mantenido durante tantos años un sistema de detección del cáncer que fallaba y que ha afectado a la salud de tantas mujeres", ha concluido.