Vox cree que los jóvenes tienen "el futuro en sus manos", ante la "mafia socialista" y la "estafa" del PP

El jefe de la delegación de VOX en Bruselas, Jorge Buxadé, y el portavoz del Grupo Parlamentario VOX en Andalucía, Manuel Gavira, atienden a los medios de comunicación al finalizar la octava edición de Patriots Campus en Málaga. - VOX

MÁLAGA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la delegación de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, ha atendido a los medios de comunicación al finalizar la octava edición de Patriots Campus en Málaga junto al portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, y ha valorado el evento como una "experiencia extraordinaria", en un campus de 150 jóvenes que han demostrado que tienen "el futuro en sus manos".

En un audio remitido a los medios por parte de la formación, Buxadé ha precisado que "la juventud de España es más consciente de que le han hipotecado su futuro, de que no es dueña de su futuro, no es dueña de su mañana", y ha estimado al hilo que son muy conscientes ellos de "esa estafa y de la mafia socialista" que ha creado un modelo "en el que las fronteras están abiertas a la llegada masiva e indiscriminada de inmigrantes" y que han cambiado "la faz de las ciudades".

Por otro lado, también se ha referido a la "estafa" del Partido Popular, que "aprueba y vota a favor de las regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en el Congreso de los Diputados, pero luego, dos meses más tarde, sacó un documento diciendo que van a competir la inmigración ilegal, pero solo los ilegales que cometan delitos".

En este sentido, el jefe de la delegación del partido en Bruselas ha indicado que "hemos hablado de vivienda, hemos hablado de zona de bajas emisiones, hemos hablado de tasas de residuos y hemos hablado sobre todo de aquello que preocupa a la juventud de España".