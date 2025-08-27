Vox critica "el abandono" de la Feria del centro y pide "recuperar su esencia para los malagueños"

MÁLAGA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal Vox Málaga, Antonio Alcázar, ha lamentado "el progresivo deterioro" de la Feria del Centro, "un espacio cultural y de tradición histórica de Málaga que está desapareciendo poco a poco". Además, ha reclamado "recuperar su esencia para los malagueños".

"Es triste ver cómo el malagueño autóctono ha sido desplazado al Cortijo de Torres. Hasta hace poco, la Feria del centro recogía ilusión, folklore, conciertos y costumbres que hoy están siendo ignoradas y olvidadas por el Ayuntamiento de Málaga", ha agregado en un comunicado Alcázar.

También ha recordado que esta celebración, "tan esperada por la ciudad, ha pasado de ser un referente para los malagueños a quedar prácticamente en manos del turismo, dejando al margen al verdadero protagonista: el pueblo de Málaga".

Al respecto, ha subrayado que "los turistas son bienvenidos, porque son parte esencial de nuestra economía, pero la Feria del centro no puede perder la identidad que la vio nacer en el casco histórico".

Alcázar ha advertido de "que asociaciones de hosteleros y comerciantes, así como la prensa local, han alertado de un descenso en la facturación de entre el 20 y el 40% durante esta edición".

"Son datos preocupantes que evidencian la falta de inversión municipal en la Feria del centro, la cancelación de conciertos y actuaciones, así como las restricciones de horarios que están lastrando esta tradición", ha lamentado.

Por otro lado, ha apuntado que "solo el entorno de calle Larios y aledaños mantiene cierta actividad, mientras que las calles colindantes han sufrido un retroceso notable, quedando la Feria cada vez más reducida a un puñado de privilegiados según su ubicación".

"La Feria del centro es histórica, reúne tradición, costumbres y entusiasmo, y debe convivir plenamente con la oferta del Cortijo de Torres", ha dicho y ha incidido en que "el Ayuntamiento tiene la obligación de facilitar a empresas, autónomos, comercios, cofradías y, sobre todo, a los malagueños, la posibilidad de disfrutar de una Feria que nos ha visto crecer a todos en armonía e ilusión".