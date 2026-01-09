Vox critica que "la ZBE sanciona a malagueños y permite circular impunemente a vehículos extranjeros contaminantes"

Antonio Alcázar es portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Málaga. - VOX

MÁLAGA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Málaga critica que la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) "sanciona a los malagueños mientras permite circular impunemente a vehículos extranjeros contaminantes". El portavoz del grupo, Antonio Alcázar, acusa al Consistorio de aplicar una política "discriminatoria, recaudatoria y jurídicamente insegura" que vulnera el principio de igualdad ante la ley.

Vox explica que desde el pasado 30 de noviembre, el Ayuntamiento de Málaga sanciona con 200 euros a los vehículos matriculados fuera de la capital que acceden a la ZBE sin etiqueta medioambiental. Y que el sistema, basado en más de 90 cámaras de control, tramita automáticamente las denuncias a través del Área de Movilidad y Gestrisam. "Sin embargo, esta normativa no se aplica a los vehículos con matrícula extranjera, que pueden circular por la zona restringida aunque carezcan de distintivo ambiental", añaden.

Para Vox Málaga esta situación genera "un trato desigual evidente entre conductores en idénticas condiciones". "Mientras un vecino de la provincia con un vehículo diésel sin etiqueta es multado automáticamente, un coche extranjero con el mismo nivel de emisiones puede acceder al Centro sin consecuencia alguna", señalan.

"El Ayuntamiento ha implantado una ZBE sabiendo que no podía aplicarla con carácter general", afirma Alcázar, quien subraya que "esto no es una política medioambiental, es discriminación institucionalizada contra los malagueños".

El portavoz municipal de Vox añade que este modelo responde a una forma de actuar cada vez más habitual por parte de las administraciones: "Sablear los bolsillos de los ciudadanos y estafarlos una y otra vez se ha convertido en la práctica común cuando se imponen medidas supuestamente técnicas que en realidad solo persiguen recaudar", señala.

Alñcázar compara la ZBE con otras decisiones recientes como la baliza V16, que califica de "insensata y adoptada sin estudios técnicos ni informes independientes", y sostiene que la implantación de la ZBE en Málaga responde a la misma lógica ideológica y recaudatoria.

Según Vox, el Consistorio ha intentado justificar la falta de sanciones a vehículos extranjeros responsabilizando a la Dirección General de Tráfico (DGT). "No obstante, el propio organismo estatal ha desmentido estas explicaciones y ha confirmado que existen mecanismos europeos para sancionar a coches con matrícula extranjera, como ya aplican otros municipios turísticos", señalan.

"Estamos ante una decisión política deliberada: implantar una ZBE mal diseñada, técnicamente deficiente y jurídicamente insegura, únicamente para cumplir una agenda ideológica y recaudar a costa de quienes viven y trabajan en Málaga", critica Alcázar.

Para Vox, estos hechos refuerzan el contencioso administrativo interpuesto contra la Zona de Bajas Emisiones por parte del grupo municipal. En él, la formación sostiene que la normativa vulnera principios básicos del ordenamiento jurídico, carece de proporcionalidad y no garantiza su aplicación homogénea.

"Una norma que castiga solo a una parte de los conductores no puede considerarse ni justa ni legal", afirma Alcázar, quien exige "la suspensión inmediata de este modelo fallido y la retirada de una ZBE que ha quedado retratada como lo que es: un experimento ideológico mal gestionado que perjudica a los malagueños sin mejorar el medio ambiente".