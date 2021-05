Vox defiende en Ronda (Málaga) "valores, tradiciones y vida"

RONDA (MÁLAGA), 29 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional de Vox por Málaga, Patricia Rueda, ha mostrado su apoyo al mundo del toro, al comercio y a la protección de los espacios naturales afirmando que desde la formación "defendemos los valores, las tradiciones y la vida".

Así lo ha indicado la también vicesecretaria de Portavocía de Vox España, junto al diputado nacional Rubén Manso y los parlamentarios andaluces Ana Gil y Eugenio Moltó, en una visita a la ganadería de toros y caballos Reservatauro, ubicada en la comarca de Ronda (Málaga).

Allí, ha señalado que "Vox está al lado del mundo del toro" y de los trabajadores del sector que apuestan por "mantener el legado de nuestros ancestros, tradiciones y valores". Asimismo, ha puesto en valor la importancia de proteger al mundo rural y a los espacios naturales.

En esta jornada, ha visitado además los comercios de la zona, "que han sufrido mucho como consecuencia de las negligentes políticas que con restricciones y cierres lo que han causado es el abandono de los comercios y comerciantes que luchan por sobrevivir", ha lamentado, al tiempo que ha reprochado que ni el turista extranjero ni las ayudas llegan a los comerciantes rondeños.

Cuestionada por periodistas sobre la vida política de Vox en el municipio rondeño, Rueda ha asegurado que se está trabajando en un proyecto para dar voz a los rondeños con personas "muy implicadas" y ha asegurado que el nombramiento de José María Castillo para Vox Ronda "no atiende a intereses personales, si no al bien común", por lo que ha pedido "no cerrar filas" en torno al asunto.

"Ahora más que nunca llamamos a la unidad, el compromiso, el trabajo y la honestidad porque lo importante es los intereses de los rondeños", ha zanjado.