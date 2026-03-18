Vox exige garantizar "la protección íntegra" de las VPO de Soliva-Este y "los derechos de sus residentes"

El portavoz del grupo municipal Vox Málaga, Antonio Alcázar, junto con veicnos de Soliva-Este - VOX

MÁLAGA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado una moción en la Comisión de Derechos Sociales, Vivienda, Participación Ciudadana y Cultura para "garantizar la protección del régimen de viviendas protegidas (VPO) en Soliva-Este y salvaguardar los derechos de sus residentes".

Vox ha explicado que la iniciativa pone el foco en una promoción construida sobre suelo público municipal destinada al alquiler protegido, cuyo régimen legal debe mantenerse durante 30 años, hasta 2039, conforme a la normativa autonómica vigente.

Al respecto, Vox considera "imprescindible" que el Ayuntamiento, a través del Instituto Municipal de la Vivienda, "no limite su actuación a una compra parcial, sino que garantice la adquisición del 100% de las 98 viviendas de la promoción".

El portavoz del grupo municipal Vox Málaga, Antonio Alcázar, ha señalado que "no se trata de una operación económica, sino de garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad de las familias. Estas viviendas nacieron con un fin social y ese fin debe respetarse hasta el final".

Ha detallado que la moción recoge "la inquietud" generada entre los vecinos ante la posibilidad de que parte de las viviendas sean transmitidas a entidades privadas o salgan al mercado, lo que, según Vox, "podría vulnerar el régimen legal de protección".

"La vivienda es mucho más que un bien material. Es donde se construyen proyectos de vida. No podemos permitir decisiones que pongan en riesgo la estabilidad de estas familias", ha afirmado Alcázar.

De igual modo, el grupo municipal de Vox ha alertado de "posibles irregularidades en la gestión del edificio, denunciadas por los propios residentes, entre ellas diferencias de precios en alquileres entre viviendas de igual tamaño, incrementos no justificados de las rentas, inclusión de tasas e impuestos en el precio del alquiler y posible incumplimiento de los límites legales establecidos en el régimen de VPO".

Alcázar ha incidido en que "estamos hablando de posibles vulneraciones graves de la normativa de vivienda protegida. No puede haber arbitrariedad ni discriminación entre vecinos", ha señalado.

Además, Vox ha incidido en el "estado de deterioro del inmueble, denunciando problemas estructurales, falta de mantenimiento y deficiencias en zonas comunes".

Según la iniciativa, los residentes han advertido de situaciones como humedades, daños en la fachada, fallos estructurales o la inoperatividad de instalaciones como las placas fotovoltaicas.

"Es inaceptable que viviendas de protección oficial presenten este nivel de abandono. La administración debe actuar de inmediato para garantizar la habitabilidad", ha subrayado el portavoz municipal de Vox.

Así, la moción incluye cinco medidas "clave" como son la adquisición del 100% de las viviendas para asegurar su destino social hasta 2039; la puesta en uso de las viviendas vacías conforme al registro oficial de demandantes; la regularización de los contratos de alquiler según la normativa vigente; la evaluación técnica del edificio y ejecución de las obras necesarias; y el ajuste del coste de la operación en función de posibles incumplimientos y deficiencias detectadas.

Por último, desde Vox Málaga han insistido en que "esta iniciativa busca garantizar el cumplimiento de la ley y proteger el derecho a una vivienda digna".

"Defender la vivienda protegida es defender la dignidad, la seguridad y el futuro de las familias. Las administraciones tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir ese compromiso", ha concluido Alcázar.