Vox inicia una campaña para criticar "la corresponsabilidad del bipartidismo en el deterioro de la provincia"

El presidente de Vox Málaga, Antonio Sevilla, y el portavoz del grupo municipal Vox Málaga, Antonio Alcázar, atienden a los medios - VOX

MÁLAGA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vox Málaga ha puesto en marcha este lunes en la capital la campaña "PP y PSOE: el mismo abandono", una iniciativa provincial con la que el partido criticará "municipio a municipio la corresponsabilidad del bipartidismo en el deterioro de los servicios públicos y de las infraestructuras en la provincia".

El presidente de Vox Málaga y diputado del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, Antonio Sevilla, ha incidido en el mensaje central de la campaña "Como ya están viendo, PP y PSOE: el mismo abandono. Comenzamos una campaña por toda la provincia de Málaga donde vamos a destacar eso, el abandono al que está sufriendo la provincia de Málaga por parte del bipartidismo, del Partido Popular y del Partido Socialista con sus políticas".

Así, Sevilla ha aludido a "la falta de infraestructuras hidráulicas que permitan aprovechar episodios de lluvia y prevenir inundaciones". "Estamos viendo ahora con la lluvia esa falta de infraestructura hidráulica tan necesaria para no desperdiciar esos millones y millones de litros de agua", ha dicho.

En este sentido, ha reclamado actuaciones como las presas de Cerro Blanco y de Gibralmedina, así como la protección ante inundaciones y el encauzamiento del río Campanillas, "que pone en riesgo a todos los malagueños".

Por otro lado, el presidente de Vox Málaga también ha criticado la gestión de la sanidad pública. "Hace unos días vino Moreno Bonilla a poner la primera piedra del hospital... según estiman, estará terminado en 2032. ¿Y qué pasa con los malagueños desde hoy hasta 2032? Hay más de 35.000 malagueños en listas de espera y más de 152 días de demora para entrar en quirófano".

Además, ha añadido que el Hospital Regional "sufre colapsos constantes, con falta de camas en urgencias y retraso de operaciones", mientras que "en el Materno faltan profesionales y se encadenan contratos precarios".

"Deficiencia total, una pésima gestión: un fracaso en la gestión sanitaria del Partido Popular", ha dicho y ha recordado que parte del problema "viene heredado de las políticas del Partido Socialista".

VIVIENDA

En relación con la emergencia habitacional que existe en Málaga, Sevilla ha alertado que "en Málaga ya se supera el precio de 1.300 euros de alquiler y los 3.500 euros/metro cuadrado en compra. Esto implica que los jóvenes no pueden emanciparse y las familias trabajadoras no pueden acceder a vivienda".

También ha precisado que la "tensión se extiende a Axarquía y Costa del Sol, con casos aún peores como Marbella", y ha explicado que en Málaga se "paga el doble que en Sevilla o Cádiz y cuatro veces más que en Jaén".

Como respuesta, Vox propone "reducir la fiscalidad, liberalizar suelo y apoyar la vivienda de protección oficial", para que "no sean los malagueños quienes paguen las consecuencias de las políticas de PP y PSOE".

MOVILIDAD

Por otro lado, en materia ferroviaria, Sevilla ha criticado que "Málaga está prácticamente aislada por la gestión caótica del Ministerio de Transportes", y ha reprochado "las promesas del tren litoral que nunca llega" por parte de PP y PSOE. También ha señalado "la saturación y falta de mantenimiento en Cercanías".

"En resumen, esta es una campaña de VOX Málaga para toda la provincia de Málaga, donde queremos dejar claro a todos los malagueños la corresponsabilidad tanto del Partido Socialista como del Partido Popular en esas políticas que lo que hacen es condenar a los malagueños a pagar esa pésima gestión, esos pésimos servicios que estamos padeciendo en la provincia de Málaga", ha concluido.

"PP Y PSOE SE PASAN LA PELOTA UNO A OTRO"

Por su parte, el portavoz del grupo municipal Vox en Málaga, Antonio Alcázar, ha afirmado que la palabra "abandono define la situación que se vive en Málaga tanto en vivienda, como sanidad y movilidad".

En materia de vivienda, Alcázar ha criticado que PSOE y PP "no han hecho absolutamente nada", acusando a ambos partidos de "pasarse la pelota uno a otro". "Ahora, el PP, de prisa y corriendo, intenta usar suelo dotacional de la ciudad para la construcción de la vivienda", ha señalado.

Sobre materia sanitaria, el portavoz de Vox en Málaga capital ha lamentado que "nuestros magníficos profesionales se tienen que marchar por la situación precaria, por la situación económica, por el colapso que tiene la sanidad".