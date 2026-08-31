Vox lleva al Congreso el traslado de presos a Archidona y pide explicaciones sobre "la sobreocupación de la cárcel"

Archivo - La diputada malagueña de Vox en el Congreso Patricia Rueda en una imagen de archivo - VOX MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional de Vox por Málaga Patricia Rueda ha informado de que llevará al Congreso de los Diputados "el traslado de presos desde Ceuta al Centro Penitenciario Málaga II, ubicado en Archidona (Málaga)", y exigirá explicaciones "directas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante las advertencias de los funcionarios de prisiones sobre las consecuencias que tendría un incremento de la población reclusa".

"Marlaska tiene que explicar inmediatamente cuántos presos piensa trasladar desde Ceuta a Archidona, cuál es el nivel real de ocupación que soporta actualmente la prisión y cuántos funcionarios y trabajadores faltan para garantizar que el centro pueda funcionar en condiciones de seguridad", ha afirmado en un comunicado.

Asimismo, la diputada nacional de Vox ha recordado que Málaga II es un centro penitenciario que "se encuentra parcialmente abierto", una circunstancia que, "según advierten los trabajadores, limita la capacidad de respuesta ante un incremento significativo del número de internos".

Al respecto, Rueda se ha hecho eco de las advertencias realizadas desde el ámbito penitenciario "sobre las consecuencias de concentrar un mayor número de reclusos en los módulos disponibles". "La concentración de más internos en menos espacio supone una mayor tensión diaria, favorece la aparición de grupos de control entre los propios internos y aumenta el riesgo de extorsiones, coacciones y conflictos", ha apostillado.

"Estamos hablando de la seguridad de los funcionarios de prisiones, unos profesionales a los que Marlaska lleva años olvidando y abandonando mientras desempeñan diariamente una labor esencial en unas condiciones cada vez más complicadas", ha criticado Rueda.

Ante esta situación, Vox registrará una batería de preguntas en el Congreso para conocer "cuántos presos procedentes de Ceuta tiene previsto trasladar el Ministerio del Interior a Málaga II; cuál es la ocupación y capacidad operativa actual del centro penitenciario; y cuál es el déficit de trabajadores y funcionarios existente en la prisión de Archidona".

Rueda ha incidido en que "desde el Congreso vamos a exigir explicaciones. Los malagueños y, especialmente, los funcionarios de prisiones tienen derecho a saber qué pretende hacer Marlaska y qué consecuencias tendrá esta decisión para un centro que ya arrastra importantes necesidades".

También ha defendido las reivindicaciones de Vox para "mejorar las condiciones de los trabajadores penitenciarios" y ha señalado que "antes de aumentar la presión sobre Archidona, Marlaska debería preocuparse por garantizar que haya suficientes funcionarios y que estos dispongan de los medios, la formación y el reconocimiento necesarios para desempeñar su trabajo con seguridad".

Por último, Rueda ha reclamado al Ministerio del Interior que "paralice cualquier decisión que pueda comprometer la seguridad del centro hasta que garantice los recursos humanos y materiales necesarios". "Para quienes hayan entrado ilegalmente, billete de vuelta. Y si Marlaska los quiere aquí, que se los lleve a su casa, pero que no haga pagar las consecuencias de sus decisiones a los funcionarios de prisiones ni a los malagueños", ha concluido Rueda.