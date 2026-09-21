Vox Málaga exige a la Junta la instalación de un ascensor exterior en el centro de salud de Coín y mejorar la A-366

El presidente de Vox Málaga y parlamentario andaluz, Antonio Sevilla, en su visita junto al concejal y portavoz del Grupo Municipal Vox, Luis Miguel Rivas, a Coín. - VOX MÁLAGA

COÍN (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox Málaga y parlamentario andaluz, Antonio Sevilla, ha anunciado este lunes 21 que trasladará al Gobierno de la Junta de Andalucía dos "reivindicaciones históricas" de Coín como son la instalación de un ascensor exterior en el centro de salud del municipio y la mejora de la seguridad vial de la carretera A-366, que conecta la localidad con Ronda.

En contexto, Sevilla ha visitado Coín junto al concejal y portavoz del Grupo Municipal Vox, Luis Miguel Rivas, y el equipo local del partido, dentro de la ronda provincial que Vox está realizando con motivo del inicio del curso político y de la preparación de las próximas elecciones municipales, según ha concretado la propia formación en una nota.

A las puertas del centro de salud, el parlamentario andaluz ha precisado que Vox lleva reclamando desde 2023 la instalación de un ascensor que facilite el acceso a estas instalaciones, puesto que "la pronunciada cuesta dificulta enormemente el acceso a las personas mayores, a quienes tienen movilidad reducida y a los propios pacientes que acuden por encontrarse enfermos".

Al hilo, el presidente provincial de Vox ha subrayado que este centro sanitario no presta servicio únicamente a los vecinos de Coín, sino también a habitantes de Guaro y Monda. En total, atiende a más de 30.000 malagueños de esta zona del Valle del Guadalhorce.

Según ha señalado Sevilla, la instalación de un ascensor exterior es técnicamente viable, puesto que "lo único que hace falta es voluntad política y presupuesto". Por ello, el diputado malagueño ha anunciado que desde el Grupo Parlamentario Vox "vamos a trasladar a la Consejería la necesidad de atender de una vez esta reclamación de los vecinos de Coín".

Durante la visita al municipio coíno, Sevilla también ha reclamado al Gobierno andaluz una "actuación urgente" para mejorar la seguridad vial de la carretera A-366 entre Coín y Ronda, cuyo estado ha sido calificado por el parlamentario como "pésimo y peligrosísimo para la seguridad vial".

"Estamos hablando de una carretera considerada uno de los puntos negros de la provincia y en la que se han registrado al menos 50 accidentes con víctimas durante los tres últimos años", ha criticado.

ACTUALIZACIÓN DE LA PLANTILLA DE LA POLICÍA LOCAL

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Vox en Coín, Luis Miguel Rivas, ha anunciado las dos mociones que llevará al Pleno de este mes. La primera moción está relacionada con la seguridad del municipio y la "falta de Policía Local". El edil de Vox ha advertido que las jubilaciones han mermado la plantilla de la Policía Local, "habiendo menos agentes que hace 16 años, cuando el PP llegó al poder".

"Esto es inadmisible", ha criticado Rivas, quien además ha explicado que mientras el número de policías locales sigue cayendo, la población de Coín ha aumentado en 4.000 habitantes. Ante esta caída de número de agentes, el portavoz de Vox ha propuesto que los vecinos de Coín sean compensados con una reducción en los impuestos que pagan por los vados permanentes "bajando su precio".

"Si los vecinos tienen una plantilla de la Policía Local al 60 o 70 por ciento de lo que debería ser, entonces el Ayuntamiento de Coín debería cobrar el 60 o 70 por ciento de los impuestos. Por eso reclamamos una reducción de los precios de los vados permanentes hasta que la plantilla de la Policía Local no esté al cien por cien", ha explicado. Con la segunda moción, Vox ha propuesto que el Ayuntamiento de Coín inste al Gobierno de España a que "los invasores de Ceuta sean expulsados".