Vox (Málaga) pide un Plan Especial contra el Crimen Organizado en la Costa del Sol Occidental

El presidente de Vox Málaga y diputado del Grupo Parlamentario de esta formación en Andalucía, Antonio Sevilla, en rueda de prensa. - VOX MÁLAGA

MÁLAGA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox Málaga y diputado del Grupo Parlamentario de esta formación en Andalucía, Antonio Sevilla, ha reclamado este miércoles la puesta en marcha de un Plan Especial contra el Crimen Organizado en la Costa del Sol Occidental después de que Marbella registrara este martes un nuevo tiroteo, el segundo suceso relacionado con armas de fuego que se produce en la localidad en apenas dos semanas.

En rueda de prensa, Sevilla ha advertido de que "la Costa del Sol se está convirtiendo en la Costa del Crimen, con los narcos campando a sus anchas y los tiroteos convirtiéndose, desgraciadamente, en algo ya habitual".

Es por ello por lo que el presidente de Vox Málaga ha exigido al Ministerio del Interior "una respuesta específica para la zona que contemple la reactivación de OCON-Sur, el aumento permanente de las plantillas policiales, el refuerzo de la Fiscalía y los juzgados y una ofensiva contra el patrimonio de las mafias".

Vox propone establecer un dispositivo específico de seguridad para Marbella, Estepona, Manilva, Benahavís, Mijas y Fuengirola, coordinado por el Ministerio del Interior y dotado de objetivos concretos, presupuesto, calendario de actuaciones y una evaluación trimestral de sus resultados.

Entre las principales medidas, Sevilla ha reclamado la reactivación de OCON-Sur y la extensión permanente de su actuación a Málaga, mediante una unidad estable, especializada y con dedicación exclusiva a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la Costa del Sol, "evitando equipos temporales sujetos a decisiones políticas".

El presidente provincial también ha reclamado un aumento estructural de las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil, cubriendo todas las vacantes existentes y creando nuevas plazas, con especial refuerzo de unidades como UDYCO, GRECO, Policía Judicial, Información y aquellas destinadas específicamente a combatir el tráfico de armas.

Asimismo, Sevilla ha pedido que Málaga sea declarada zona de especial singularidad, con incentivos económicos, profesionales y de vivienda que permitan cubrir las plazas disponibles y estabilizar las plantillas policiales destinadas en la provincia.

Otro de los ejes del plan consiste en intensificar la presión económica sobre las organizaciones criminales. Para ello, Vox reclama reforzar las investigaciones relacionadas con blanqueo de capitales, sociedades pantalla, compraventa de inmuebles, alquileres de lujo, criptomonedas, locales de ocio y vehículos de alta gama, con el objetivo de atacar directamente el patrimonio y las estructuras financieras de las mafias.

Por último, desde Vox han destacado la necesidad de "solicitar más efectivos de Policía Local en los municipios afectados ya que pueden desempeñar un papel relevante en la vigilancia preventiva, la detección de vehículos o establecimientos sospechosos y el traslado de información a Policía Nacional y Guardia Civil".

"Si el Ministerio del Interior no actúa urgentemente, la Costa del Sol será la Costa Nostra. Málaga estará a merced de los narcos, del crimen organizado y de mafias tan sanguinarias como la mafia albanesa, los cárteles de los Balcanes, la Mocro Maffia y los clanes británicos y rusos", ha concluido Sevilla.