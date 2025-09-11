Vox Málaga reclama un mayor impulso para la Feria del Centro y que el uso del Cortijo de Torres sea "permanente"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Málaga, Antonio Alcázar, junto a la portavoz adjunta de la formación, Yolanda Gómez. - VOX MÁLAGA

MÁLAGA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo municipal Vox en Málaga, Yolanda Gómez, ha reclamado como "necesario" darle un mayo impulso a la Feria del Centro "como motor cultural y económico de la ciudad" y que el uso del Real Cortijo de Torres sea "permanente".

"La Feria de Málaga es uno de los grandes motores culturales y económicos de nuestra ciudad, pero en los últimos años hemos visto cómo el centro histórico ha perdido fuerza frente al Real Cortijo de Torres", ha señalado Gómez en una atención a los medios, en la que ha señalado que "los hosteleros advierten de caídas de facturación de hasta un 20% en las calles sin animación".

Así, la formación ha planteado ampliar el horario de la Feria del Centro hasta las 20.00 horas, para lo que, a juicio de Gómez, no hace falta "modificar ninguna ordenanza", basta "sólo con voluntad política del PP en la Junta de Gobierno local".

La edil de Vox ha explicado que la propuesta de su grupo "incluye medidas de refuerzo de la limpieza, control de ruidos y seguridad, así como la recuperación de actividades musicales en distintas calles, con grupos locales como antaño en la plaza de Las Flores, atrayendo tanto a malagueños como a turistas".

En relación al Real del Cortijo de Torres, Gómez ha incidido en que su grupo municipal "ya presentó en abril una moción para que dejara de ser una ciudad fantasma el resto del año y se convirtiera en un espacio vivo y útil para asociaciones y peñas".

"Entonces el PP votó en contra, pero en agosto la propia concejala de Fiestas, Teresa Porras, anunció exactamente lo mismo. Es una prueba más de que las propuestas de Vox marcan el camino, aunque al PP le cueste meses reconocerlo", ha manifestado Gómez.

Por último, la portavoz adjunta de Vox ha criticado la gestión de la limpieza en la pasada feria y ha criticado que "mientras todos los recursos se concentraban en el Real, muchos barrios de Málaga sufrieron suciedad y abandono". Frente a lo que Vox pide "externalizar el servicio para garantizar una cobertura adecuada tanto en el Real como en los barrios".