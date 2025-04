Vox, sobre manifestación de vivienda en Málaga: "No queremos ni deseamos politizar, aún más si cabe, esta reclamación"

MÁLAGA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Vox Málaga se ha referido este sábado a su no asistencia a la manifestación sobre la vivienda convocada en Málaga, entre otras ciudades españolas. Así, ha explicado que la sociedad "tiene todo el derecho a manifestarse, y además, en este caso particular, tiene toda la legitimidad moral para hacerlo", al tiempo que ha incidido en que, "por parte de Vox Málaga no queremos ni deseamos politizar, aún más si cabe, esta reclamación social".

En un comunicado, han señalado que desde el grupo municipal Vox Málaga "estamos, y somos muy conscientes, de la actual situación que atraviesa nuestro país en relación con el acceso de la vivienda por parte de gran parte de los españoles".

Al respecto, han añadido que "hemos sido, y con diferencia, el grupo municipal que más mociones ha presentado en relación con el acceso a la vivienda ante el pleno del Ayuntamiento de Málaga, que más mociones ha conseguido aprobar y, cuando no ha sido así, el propio equipo de gobierno ha copiado dichas iniciativas haciéndolas suyas".

"Lo único que lamentamos a este respecto, es que la mayor parte de estas iniciativas, hayan sido aprobadas o copiadas, aún, no se hayan materializado, o ni siquiera se haya iniciado su puesta en marcha", han apostillado.

En el comunicado, desde Vox precisan que entienden la manifestación, "entendemos el enorme enfado y frustración por parte de todos los españoles y, en particular, de los malagueños ante la imposibilidad de poder tener acceso a una vivienda y entendemos que, los principales responsables de esta situación han sido las administraciones públicas y, fundamentalmente, los partidos políticos que han estado gobernando los últimos 40 años".

"Es por esto último, por lo que no vamos a participar de la manifestación que se celebra hoy", han explicado, al tiempo que han añadido que "no vamos a ayudar a politizar una situación tan grave, como así se pretende por parte de los partidos de izquierdas, cuando han sido ellos mismos los que han ayudado en gran medida a que esta situación se esté dando y se haya visto especialmente agravada en los últimos cinco años".

Así, han apostado por "seguir trabajando, por exigir que se trabaje y desde luego seguiremos siendo proactivos y propositivos para conseguir solventar esta cuestión compleja, difícil y muy grave".

"Los malagueños se merecen unas administraciones y unos políticos responsables, coherentes y que trabajen por su bienestar. Y de momento, en esta ciudad y ante esta cuestión por la que se manifiestan hoy 5 de abril, no los hay", han concluido.