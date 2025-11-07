Vox pide a Moreno que "le deje paso" para gestionar la sanidad porque "tenemos un gobierno que no confía en su plan"

MÁLAGA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha instado este viernes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en referencia al uso de la expresión andaluza "to es pa na" que incluye en su libro Manual de Convivencia y que el pasado lunes vinculó a la gestión sanitaria en el marco de su presentación en Sevilla, que "deje paso a otras formaciones políticas como Vox que sí tenemos claro cuál es la atención sanitaria que nos merecemos los andaluces" ante la premisa de que "dice que lo que está haciendo es un pa na".

En declaraciones a los medios de comunicación en Málaga, donde ha participado en un acto junto a la portavoz nacional de Sanidad de este partido, María García Fuster, ha sostenido Gavira que "la situación sanitaria que padecemos los andaluces es crítica" y ante ese diagnóstico ha considerado que el agravante es que "tenemos un gobierno que no confía en el plan que tiene".

Ha afirmado que al frente de la Junta de Andalucía hay "un presidente autonómico que no confía en las medidas que está practicando", comportamiento al que ha sumado "esas últimas declaraciones de un senador del Partido Popular en Huelva, que ha venido a responsabilizar a los médicos de lo que está sucediendo en el cribado del cáncer de mama".

Ha ahondado sobre las primeras medidas que está tomando Antonio Sanz como consejero de Sanidad para argumentar que "han cambiado al consejero y el consejero lo que ha hecho ha sido destruir todas las estructuras del Servicio Andaluz de Salud", para inferir de esas medidas que "no tienen un plan para la atención sanitaria de los andaluces".

"No hay ningún andaluz que dude de que la situación sanitaria en Andalucía es crítica", ha seguido argumentando Gavira, quien ha blandido aquí argumentos como "listas de espera millonarias, decenas de miles de pruebas diagnósticas pendientes de realizarse", déficits habituales de la gestión sanitaria a la que se ha añadido "lo que ha sucedido con el cribado del cáncer de mama".

"Cada vez hay más andaluces que se pagan la atención sanitaria dos veces", ha proclamado el portavoz parlamentario de Vox.

Gavira se ha mostrado escéptico sobre los sucesivos planes de choque que ha ido anunciando el Gobierno andaluz para afrontar las crisis de los cribados de cáncer por cuanto ha argumentado que "nadie duda que los próximos siete meses vayan a realizar lo que no han hecho los últimos siete años, que es lo que lleva el señor Moreno Morilla en el gobierno de Andalucía".

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía le ha recriminado al Gobierno andaluz que "se esconden detrás de los profesionales" tras advertir de que son ellos "quienes reciben las agresiones por parte de los pacientes" y que éstos, a su vez, "están cansados de la situación sanitaria en Andalucía".

Ha considerado Gavira que de igual forma el presidente andaluz "se esconde también detrás de unos presupuestos siempre millonarios, siempre históricos", mientras ha recordado que "no se da cuenta que esos presupuestos millonarios no resuelven los problemas ni hacen cumplir las promesas que el señor Moreno hacía a los andaluces cuando era el líder de la oposición".