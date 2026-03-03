Vox pide transparencia en la adjudicación de las viviendas de promoción pública en Benahavís (Málaga)

Vox ha exigido máxima transparencia al equipo de gobierno del PP en Benahavís (Málaga) tras la publicación del listado provisional de admitidos y excluidos en el proceso de adjudicación de las 30 viviendas de promoción pública (VPP) construidas en 2009 - VOX

MÁLAGA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox ha exigido máxima transparencia al equipo de gobierno del PP en Benahavís (Málaga) tras la publicación del listado provisional de admitidos y excluidos en el proceso de adjudicación de las 30 viviendas de promoción pública (VPP) construidas en 2009 y que, 17 años después, siguen sin entregarse.

La diputada nacional de Vox por Málaga, Patricia Rueda, ha advertido que "cuando hablamos de vivienda protegida hablamos de oportunidades para jóvenes y familias trabajadoras, no de privilegios para quienes están cerca del poder político".

En este sentido, ha señalado que "si en un listado provisional figuran familiares directos de cargos públicos o de responsables municipales, el Ayuntamiento tiene la obligación de despejar cualquier duda con total transparencia y sin excusas".

Rueda ha insistido en que "no basta con afirmar que se cumplen los requisitos; es imprescindible que el procedimiento sea ejemplar, verificable y accesible a la oposición" y ha añadido que "la promoción pública no puede gestionarse desde la opacidad porque lo que está en juego es la confianza de todo un municipio".

Asimismo, ha subrayado que "cuando un proceso genera sospechas, la responsabilidad política exige aclararlas de inmediato, no esperar a que el malestar crezca".

Por su parte, la portavoz de Vox en Benahavís, Daniela Vega, ha centrado sus críticas en la gestión municipal del proceso. "Estas viviendas llevan años anunciándose en cada campaña electoral como uno de los grandes compromisos del PP. En 2023 volvieron a prometer su adjudicación, en 2024 se abrió la convocatoria y durante meses no hubo avances. Ahora, cuando se publica el listado provisional, lo que encontramos es indignación entre muchos vecinos", ha afirmado.

Vega ha explicado que, aunque no puede afirmarse que se incumplan los requisitos al no haberse facilitado el acceso íntegro al expediente, "resulta poco ético que determinadas personas vinculadas al propio Ayuntamiento se presenten a una convocatoria de vivienda social sin que exista una transparencia absoluta sobre el cumplimiento de los baremos".

También ha denunciado que el grupo municipal ha recibido documentación parcial: "Como concejales de la oposición tenemos derecho al acceso íntegro a la información baremable para ejercer nuestra labor de fiscalización".

Finalmente, Patricia Rueda ha recordado que Benahavís se sitúa entre los municipios con el precio por metro cuadrado más elevado de la provincia de Málaga y del conjunto nacional, lo que dificulta el acceso a la vivienda para los vecinos de toda la vida. "Precisamente por esa realidad, estas 30 viviendas no pueden convertirse en un foco de sospecha. Deben ser un ejemplo de justicia y transparencia", ha concluido.