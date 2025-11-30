Vox presenta más de 110 enmiendas para Málaga a los Presupuestos de la Junta de Andalucía

Los parlamentarios malagueños de Vox en Andalucía, Antonio Sevilla y Purificación Fernández, junto al portavoz de Vox Andalucía, Manuel Gavira. - VOX MÁLAGA

MÁLAGA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox en Andalucía ha registrado más de 110 enmiendas para Málaga a los Presupuestos de la Junta de Andalucía, un 83% más que el pasado curso político. El principal objetivo de las enmiendas registradas para Málaga es el de mejorar la vida y los servicios públicos de los malagueños.

En una nota de prensa, la formación política ha informado que las enmiendas presentadas, están focalizadas en las familias, autónomos, fortalecimiento de los servicios públicos, vivienda, movilidad, sanidad, educación, dependencia y otros asuntos fundamentales para los malagueños.

Los parlamentarios malagueños de Vox en Andalucía, Antonio Sevilla y Purificación Fernández, junto al trabajo aportado por los concejales y coordinadores de Vox en cada municipio, han sido los encargados de analizar las "necesidades reales" de los vecinos de toda la provincia de Málaga, trasladando al Grupo Parlamentario Vox en Andalucía unas enmiendas que "ratifican el servicio que Vox presta a la sociedad malagueña, buscando su bienestar y la optimización de los recursos públicos".

El presidente de Vox Málaga y parlamentario andaluz, Antonio Sevilla, ha destacado "el gran trabajo" de todo el equipo de VOX en la provincia y del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, logrando un año más, "ser el partido político que más enmiendas ha presentado a los Presupuestos de la Junta de Andalucía".

"Desde la Axarquía hasta Manilva, desde Málaga hasta Antequera o Ronda. Las enmiendas de VOX para Málaga proponen mejoras para la práctica totalidad de los municipios malagueños", ha dicho Antonio Sevilla. Queremos que los recursos públicos beneficien directamente a los vecinos de cada municipio y por ello proponemos que todas las partidas económicas destinadas a cuestiones ideológicas se eliminen", ha expuesto.

Por otro lado, Sevilla ha destacado los 13,2 millones de euros para retirar las 87 aulas prefabricadas que sigue habiendo en los centros educativos de Málaga; los 10 millones de euros para que todos los municipios de menos de 1.000 habitantes tengan fibra óptica; los 33 millones de euros para mejorar las carreteras de la provincia y por último, a nivel regional, los casi 100 millones de euros para la ejecución de un Plan Regional de Vivienda para la promoción efectiva de nuevas viviendas públicas en Málaga y el resto de provincias andaluzas.