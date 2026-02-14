Vox reclama con una moción urgente en Diputación de Málaga soluciones estructurales ante la pérdida de playas

Archivo - El portavoz de Vox en la Diputación de Málaga, Antonio Luna. - VOX MÁLAGA. - Archivo

MÁLAGA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Provincial Vox en la Diputación de Málaga ha registrado una moción urgente para reclamar actuaciones estructurales y definitivas en el litoral malagueño tras los daños causados por borrascas y fenómenos costeros.

La iniciativa advierte "del grave retroceso de la línea de costa y del impacto directo que esta situación tiene sobre el patrimonio natural, la actividad turística y la economía local", según han explicado a través de una nota.

Así, Vox recuerda que entre 2016 y 2022 se registró "un retroceso medio anual de entre 1,5 y 4,5 metros en tramos entre Torremolinos y la capital, con puntos donde la regresión habría llegado a 45 metros, acumulando una pérdida superior a 200.000 metros cuadrados de superficie de playa".

"El empeoramiento, entre otros factores, se debe al aumento de la intensidad de los temporales invernales, con oleajes que han llegado a triplicar o cuadruplicar la media histórica", según han señalado desde la formación.

Además, el Grupo Provincial Vox critica que, frente a un problema "estructural" que se arrastra desde hace décadas, las administraciones "hayan optado por aportes periódicos de arena como solución provisional, con un coste creciente".

En este sentido, Desde Vox han señalado que el Gobierno impulsó en abril de 2024 una aportación extraordinaria de arena vinculada al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por un importe de más de dos millones de euros, pero han considerado que "estas actuaciones parciales no resuelven el fondo del problema".

También se subraya que informes técnicos de la propia Dirección General de la Costa y el Mar "han advertido de tramos en riesgo grave", como Arraijanal y el tramo entre Almayate y la desembocadura del río Vélez, "donde la pérdida de superficie de playa entre 1957 y 2022 habría superado las 22 hectáreas, y donde se plantea la necesidad de soluciones como espigones, escolleras y diques para modificar corrientes, retener sedimentos y actuar como barreras frente a temporales".

La moción urgente de Vox propone instar al Gobierno de España a ejecutar con urgencia un proyecto de regeneración y estabilización de las playas de la provincia y reclamar al Ejecutivo central planes e infraestructuras que garanticen una solución definitiva a la pérdida continuada de arena en las playas a consecuencia de la acción erosiva de las olas y las lluvias.

Asimismo, se exige que "se examinen todas las opciones disponibles y se adopten las que aseguren una solución permanente para estabilizar las playas, dotándolas de financiación suficiente" y solicitan un informe económico comparativo entre el coste acumulado de dragados y aportes de arena de las últimas décadas y el coste de una solución basada en infraestructuras de protección permanente.

Además, plantean que el plan de recuperación del litoral pueda financiarse con cargo a fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para proyectos estructurales ambientales e instan a la Junta de Andalucía a elaborar un estudio y un programa específico para la regeneración de flora marina autóctona en los 200 metros adyacentes a la costa, como elemento natural de filtración y mejora medioambiental del agua.