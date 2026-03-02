Vox reclamará ayudas, incentivos fiscales y medios de choque ante la falta de conectividad de Málaga por AVE

La diputada nacional, Patricia Rueda; el diputado provincial, Antonio Luna; y el concejal, Antonio Alcázar, han exigido responsabilidades y compensaciones urgentes por el cierre del AVE Málaga–Madrid y su impacto en el turismo y la industria. - VOX

MÁLAGA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox Málaga ha presentado este lunes una acción coordinada desde el Congreso de los Diputados, la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga para exigir responsabilidades políticas y reclamar compensaciones económicas a los sectores turísticos e industriales de la provincia por las graves consecuencias del cierre de la conexión de alta velocidad Málaga-Madrid por el desprendimiento de un talud en Álora.

La diputada nacional de Vox por Málaga, Patricia Rueda, ha subrayado que la alta velocidad "es mucho más que una infraestructura: es eje vertebrador de la actividad económica del sur con el resto de España y es cohesión territorial", y ha advertido de que la situación está provocando "terribles consecuencias económicas" en la provincia, con cifras que, según el sector, alcanzan "300 millones de euros" en la Costa del Sol y "casi 2.000 millones de euros" en toda Andalucía.

Rueda ha criticado la "falta de certidumbre" ante una crisis que se prolonga sin soluciones: "Hay mucha incertidumbre; constantemente el Gobierno está hablando de anuncios, pero la realidad es que a día de hoy no está ese sistema ferroviario Málaga-Madrid", ha señalado.

Además, ha alertado de que el cierre ya está impactando en la planificación turística de las próximas semanas: "Está produciendo también cancelaciones de cara a la Semana Santa, que tan importante es en nuestra provincia".

Por ello, ha remarcado, Vox ha lanzado esta acción conjunta para "exigir responsabilidades políticas porque denunciamos que la corrupción y la negligencia mata" y para reclamar "compensaciones para todos los sectores que están siendo afectados por esta terrible situación, porque cada día cuenta y porque cada día hay pérdidas económicas y de empleo".

Por su parte, el portavoz de Vox en la Diputación de Málaga, Antonio Luna, ha insistido en que el problema excede a la capital y a la franja litoral: "El caos ferroviario y la falta de conexión con Madrid está generando problemas y daños no solo al sector turístico de la Costa del Sol, sino también y especialmente a los municipios y pueblos del interior", que ven afectado su tejido productivo, la actividad económica y el turismo.

Luna ha advertido de que "cada día que pasa" sin restablecer la conexión se deteriora "la reputación y la imagen de Málaga como destino turístico, algo que va a ser muy difícil de recuperar". En este sentido, ha anunciado que Vox exigirá en la institución provincial "medidas de compensación, beneficios fiscales, incentivos fiscales y ayudas si es necesario" dentro de la estrategia coordinada que el partido está desarrollando en la provincia.

En la misma línea, el portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Málaga, Antonio Alcázar, ha afirmado que lo sucedido "no es un simple problema técnico", sino "el resultado de años de falta de planificación, mantenimiento insuficiente e improvisación política". Alcázar ha cuantificado el golpe diario a la economía provincial: "Cada día de retraso en la reapertura ha supuesto unos dos millones de pérdidas en la actividad económica para empresas, autónomos y trabajadores malagueños".

Además, el portavoz de Vox en la capital ha puesto el foco en el daño real sobre el tejido productivo: "No hablamos solo de trenes que llegan tarde; hablamos de turistas que no vienen, congresos que se trasladan a otras ciudades, hoteles con cancelaciones y pequeñas empresas que pierden ingresos que nunca podrán recuperar".

Entre las iniciativas planteadas por el grupo municipal destacan las ayudas económicas directas que se realizarían mediante líneas de financiación con cargo a fondos de contingencia o reserva, que representan el dos por ciento del presupuesto municipal, destinadas a cubrir situaciones extraordinarias como la actual

Otra medida sería la reducción o bonificación de tasas e impuestos locales como el IBI o la tasa de basura. No obstante, Alcázar ha advertido que "se tratan de medidas con efecto a medio plazo y que podrían resultar insuficientes para empresas con problemas inmediatos de liquidez".