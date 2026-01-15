Vox solicita un plan integral y urgente "para acabar con el abandono" de los polígonos industriales de Málaga

Antonio Alcázar y Yolanda Gómez, concejales del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Málaga. - VOX MÁLAGA

MÁLAGA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Vox Málaga ha presentado una iniciativa en la Comisión Permanente de Pleno de Urbanismo, Movilidad y Seguridad para exigir la adopción de actuaciones "concretas, inmediatas y verificables" en los polígonos industriales de la ciudad, ante lo que considera "un abandono sistemático" por parte del equipo de gobierno municipal.

Según señalan, los polígonos industriales de Málaga, que suman más de 25 áreas empresariales y más de nueve millones de metros cuadrados, constituyen una infraestructura económica estratégica para la generación de empleo estable y la atracción de inversión productiva.

Sin embargo, Vox criticad que estos espacios han sido relegados durante más de una década en la planificación urbana y presupuestaria municipal.

"El abandono de los polígonos industriales no es una opinión política, es un hecho constatado por las asociaciones empresariales, los datos presupuestarios y la propia hemeroteca local", ha señalado el portavoz del grupo, Antonio Alcázar.

Según recoge la moción, la inversión municipal destinada a los polígonos industriales en los presupuestos de 2024, 2025 y 2026 no ha superado los 500.000 euros anuales, una cifra que Vox califica de "claramente insuficiente" para atender el mantenimiento, la modernización y la seguridad de estos espacios productivos.

"Estamos hablando de zonas que soportan una enorme carga fiscal y generan riqueza para toda la ciudad, pero que reciben a cambio servicios deficientes y una inversión absolutamente paupérrima", ha denunciado Alcázar, quien señala que "este desequilibrio es injusto y penaliza directamente la competitividad de Málaga".

Desde el grupo municipal se advierte de "un efecto acumulativo negativo derivado de la inacción municipal" que ha conllevado "a la congestión crónica en los accesos, colapsos de tráfico, problemas de inundaciones, redes de saneamiento obsoletas y falta de transporte público eficaz".

Además, apuntan que esto está provocando "un encarecimiento de la inversión industrial y una pérdida de atractivo para nuevas empresas". "Estamos generando una situación similar a la de la vivienda: falta de suelo, precios disparados y barreras de entrada para quien quiere invertir y crear empleo en Málaga", ha afirmado Alcázar. "La ciudad no puede permitirse seguir expulsando actividad productiva por dejación política".

MOCIÓN

La moción presentada por Vox Málaga insta al Ayuntamiento a la elaboración inmediata de un Plan Integral de Inversión en los Polígonos Industriales, "con dotación presupuestaria suficiente, programación plurianual y un calendario público de actuaciones".

Asimismo, propone un Plan de Movilidad Específico que contemple mejoras de accesos, conexiones entre polígonos, refuerzo del transporte público y medidas de seguridad vial adaptadas a la actividad industrial.

Entre las actuaciones prioritarias, la formación reclama la renovación de pavimentos y acerados, la modernización de las redes de saneamiento y drenaje, la mejora del alumbrado público, el encauzamiento del río Guadalhorce por razones de seguridad y la creación de un órgano municipal específico de coordinación permanente con las asociaciones empresariales.

AMPLIACIÓN DEL SUELO INDUSTRIAL

La iniciativa también exige que el futuro planeamiento urbanístico municipal contemple la ampliación del suelo industrial en al menos 500.000 metros cuadrados, con el objetivo de evitar el colapso de los polígonos existentes y el encarecimiento de nuevos proyectos empresariales.

"Lo que pedimos es planificación, inversión real y rendición de cuentas", ha concluido Antonio Alcázar. "Los polígonos industriales no pueden seguir siendo los grandes olvidados de Málaga. Son estratégicos y deben ser tratados como tal, con hechos y no con anuncios vacíos".

El grupo municipal solicita, además, que los acuerdos adoptados sean trasladados a las asociaciones empresariales y que se publique anualmente un informe de cumplimiento, que permita evaluar de forma objetiva el grado de ejecución de los compromisos municipales.