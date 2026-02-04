Vox urge aumentar la capacidad para embalsar en Málaga para evitar que "se tiren millones de litros de agua"

El presidente de Vox Málaga y parlamentario andaluz, Antonio Sevilla. - VOX MÁLAGA

MÁLAGA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox Málaga y parlamentario andaluz, Antonio Sevilla, ha criticado que desde el embalse de Casasola en las últimas horas "se han tirado millones de litros de agua, debido a la falta de capacidad para embalsar agua", por lo que ha urgido a aumentarla.

"Hemos visto cómo hasta cuatro presas de la provincia de Málaga han recibido en las últimas horas la orden de desembalse debido a la borrasca Leonardo. Entendemos que es por seguridad, pero el motivo principal es la falta de capacidad que tienen las actuales infraestructuras hidráulicas", ha dicho Sevilla en una nota.

Según ha lamentado, la provincia de Málaga "lleva décadas sin ver construida una nueva infraestructura hidráulica" y ha anunciado el registro de preguntas en el Parlamento andaluz, dirigidas al Gobierno de Juanma Moreno, "con el fin de que la Junta de Andalucía explique las acciones de mantenimiento, conservación, mejora y seguridad, así como por la disposición de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de un plan de mantenimiento específico y actualizado".

"Es vital conocer todas las medidas de seguridad y mantenimiento que se están realizando en las presas malagueñas ya que los embalses gestionados por la Junta de Andalucía son infraestructuras estratégicas cuya seguridad, conservación y correcta explotación deben ser una prioridad absoluta", ha sentenciado.

Para terminar, el parlamentario andaluz de Vox por Málaga ha destacado que "la seguridad se garantiza haciendo obras que permitan aumentar la capacidad para embalsar agua".