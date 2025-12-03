Weekend Beach Festival suma 14 confirmaciones con Alcalá Norte, Biznaga y Los Estanques y Canijo de Jerez, entre otros

MÁLAGA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Weekend Beach Festival Torre del Mar (Vélez-Málaga, Málaga, del 9 al 11 de julio de 2026) ha anunciado este miércoles catorce nuevos nombres que se suman a su cartel, entre ellos Alcalá Norte, Biznaga, Los Estanques y Canijo de Jerez, Morad, Boikot y Walls.

Asi, Morad son una de las sensaciones de este quinto avance del Weekend, y es que el chico de L'Hospitalet de Llobregat ha llegado muy alto. Con sus canciones no solo ha calado en el barrio sino en muchas calles de todos los distritos, historias de supervivencia y autenticidad que han marcado a toda una generación amante de los ritmos urbanos.

De otra parte Los Estanques y Canijo de Jerez se unen con un proyecto explosivo que está revolucionando la escena musical allá por donde pasan. La psicodelia rock de Los Estanques junto al flamenco rock de El Canijo de Jerez cruzan sus caminos para hacer disfrutar al público de un sonido único que invita a bailar y a pasarlo bien.

Y si hay un grupo que ha removido el indie rock en España en estos momentos, esos son sin duda Alcalá Norte, que se estrenan por primera vez en Weekend Beach donde presentarán en directo su primer y aclamado álbum que ha popularizado 'La vida cañón' o 'El pisito de la calle Elfo', entre otros temas

Y si hay una banda contestataria que siempre toca la fibra más sensible de los "weekers" , son Boikot, los chicos duros que llevan años de ruta con su punk rock ska haciéndolo pasar la mar de bien en directo.

Si hablamos de rock punk de nueva generación del bueno, no pude faltar una de las mejores bandas que lo hacen en España, Biznaga, que son pura adrenalina y lo tienen todo, mucha actitud y buenas canciones que traspasan fronteras.

Walls completa este apartado con su rock irreverente tirando a punk desenfadado que ha triunfado con éxitos virales como "Haz lo que quieras conmigo" y que impacta en las nuevas generaciones. Nominado a los 40 Music Awards.

Cabe recordar que estos nombres se suman a los ya confirmados del top puertorriqueño Myke Towers; la princesa del pop españok, Ana Mena; y la banda leyenda del rock andaluz, Medina Azahara, que este año se despide de los escenarios.

NUEVOS NOMBRES PARA LAS SESIONES DE ELECTRÓNICAS

En cuanto a las propuestas de música electrónica del escenario Sunrise del Weekend Beach Festival Torre del Mar, se suman a la edición de 2026, Anthony Godfather, Miguel Bastida, Richi Risco, Oliver Gil, Alvama Ice, Ballesteros DJ, José de las Heras y EMM.

Estas incorporaciones en el Sunrise se unen a las sesiones de electrónica ya previstas y anunciadas a cargo de Patrick Mason, Biia y Dj Pepo.