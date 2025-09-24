La XVII edición de la 'Noche en Blanco' en Málaga capital se celebrará el 16 de mayo de 2026

Archivo - Noche en Blanco de Málaga en una imagen de archivo - NOCHE EN BLANCO MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XVII edición de la 'Noche en Blanco' de la ciudad de Málaga se celebrará el 16 de mayo de 2026 con el espíritu participativo que le caracteriza y tendrá por lema 'Málaga, el futuro se escribe con música'.

Así lo ha informado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado, en el que ha dicho que esta cita "aúna optimismo, emoción, proyección y creatividad". En ella, la música es el "motor de ciudad" y actuará "como partitura para escribir el futuro de una comunidad".

"La música como compañera inseparable de cada vida, desde el origen de la humanidad; y la música como lenguaje universal que facilita la cohesión social y la participación ciudadana, ya que no entiende de idiomas ni de fronteras" es la filosofía que caracteriza a este evento.

Así, y según el relato del Consistorio, la 'Noche en Blanco' "se vivirá como una gran celebración musical, un encuentro en el que la ciudad se convertirá en un espacio de alegría, diversidad y convivencia y en el que estarán representados diferentes estilos musicales."

Cabe señalar que en la edición de este año 2025, participaron un total de 213.789 visitantes en las distintas actividades programadas. De esta cifra, fueron las acciones desarrolladas en la calle las que tuvieron una participación mayor con 74.672 asistentes.

El Área de Cultura y Patrimonio Histórico hizo un homenaje al artista Rafael Pérez Estrada en distintas actividades como la Inmersión 'Pérezestradiana', en el Archivo Municipal, 'La Ley ascendente de la Poesía' y 'Las Sombras de Pérez Estrada' en la calle Larios, o el Punto de Información, que "se transformó en una Fábrica de Nubes, al inicio de esa misma calle".