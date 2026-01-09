El XX Premio Internacional Manuel Alcántara distingue la trayectoria profesional de Rosa Villacastín - UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MÁLAGA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La periodista Rosa Villacastín ha recibido este pasado jueves el XX Premio Internacional 'Manuel Alcántara', que reconoce su extensa trayectoria profesional en el campo del periodismo y que en el apartado 'Periodistas Jóvenes' distingue un trabajo publicado por Diego Menjíbar en El País, relacionado con el matrimonio forzoso en Tanzania.

La entrega de los galardones ha tenido lugar en el Rectorado de la Universidad de Málaga, institución que, junto a Diario 'SUR' y la Fundación Manuel Alcántara, convoca el premio. La vicerrectora de Cultura, Rosario Gutiérrez, ha presidido la ceremonia, en la que han intervenido el catedrático Juan Francisco Gutiérrez como presidente del jurado; Alberto Gómez, redactor jefe de 'SUR' y Antonio Pedraza, presidente de la Fundación.

Gutiérrez ha hecho hincapié en las cualidades que unen a los dos premiados: "dos personas que, desde contextos y trayectorias distintas, comparten una misma concepción del periodismo como servicio público, con compromiso, con honestidad informativa y como herramienta imprescindible para comprender el mundo que nos rodea".

Ha destacado también que el certamen mantiene vivo el legado de Manuel Alcántara y su firme defensa "de un periodismo basado en el rigor, la ética y la verdad, valores imprescindibles para fortalecer una sociedad democrática y plural".

Los dos premiados han mostrado su orgullo por recibir el premio que lleva el nombre del maestro de periodistas, Manuel Alcántara. Tras sus palabras de agradecimiento, Diego Menjíbar ha leído un fragmento de su reportaje y ha hecho la petición personal de que no nos olvidemos de África ni de la migración.

En cuanto a Rosa Villacastín, tras recordar su estrecha relación con Alcántara y con los directores de 'SUR', ha hecho un repaso de su larga trayectoria profesional y ha mostrado su ilusión por haberse retirado del periodismo y de la actualidad del día a día en su segunda ciudad: Marbella.

MODALIDAD 'PERIODISTAS JÓVENES'

La modalidad de premio para periodistas jóvenes tiene como objetivo promocionar a nuevos profesionales e incentivar el ejercicio de un periodismo riguroso y de calidad. En esta ocasión ha sido reconocido Diego Menjíbar Reynés, por el reportaje titulado 'Con 17 años, Nai logró escapar de su boda forzada el mismo día de la ceremonia: la revolución silenciosa de las masáis de Tanzania', publicado el 11 de septiembre de 2024.

Menjíbar es graduado en Periodismo por la Universidad del País Vasco y en la actualidad ejerce como periodista y fotógrafo freelance desde el este de África. Sobre la pieza premiada, el jurado destaca cómo el autor elabora un trabajo periodístico de alta calidad, que consigue visibilizar la realidad compleja de un país africano, subrayando de manera especial el rol de las mujeres y exponiendo de manera patente los enormes retos a los que se enfrentan en una sociedad machista.

En el reportaje de Menjíbar Reynés, dedicado a contar cómo las propias mujeres de Tanzania luchan contra la violencia de género y, en concreto, contra la tradición de obligar a matrimonios forzados a las niñas de aquel país, sobresale el emocionante traslado de diversas historias de superación, narradas a través de una redacción muy cuidada, que viene acompañada de imágenes de valor estético y de elevada calidad gráfica, que no abundan en el dramatismo, sino que ofrecen, como el texto, un optimista mensaje sobre acciones que redundan en el afianzamiento de los derechos de la mujer y siembran esperanzas para su futuro.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

En cuanto a la modalidad 'Trayectoria Profesional', el XX Premio Internacional recae en Rosa Marín Martín Villacastín, "por su destacada carrera periodística, intensa y extensa, donde ha transitado desde el ejercicio pionero de la información política en democracia durante los años de la Transición -de la que justo ahora se cumple medio siglo- al desarrollo de diferentes géneros periodísticos, en especial los de la entrevista o la crónica, en áreas ligadas al periodismo social o popular, sabiendo adaptar su manera de trabajar, al tiempo respetuosa y punzante, a diferentes medios de comunicación, ya fuera en prensa escrita, televisión, radio o agencias informativas".

"En todos ellos -prosigue el fallo del jurado- Villacastín ha demostrado una profesionalidad singular, con un alto grado de personalidad, agudeza y perspicacia, labor desarrollada hasta su jubilación, anunciada en 2024".

Nacida en Ávila, Villacastín estudió Periodismo y Filosofía y Letras y comenzó a trabajar en 1970 en el diario 'Pueblo', en el que ejerció como periodista especializada en política y crónica parlamentaria. En este periódico permaneció hasta su cierre en 1983.

Fue mujer pionera en la cobertura informativa de la política española, y su labor como cronista en prensa fue luego desarrollada en el diario YA y en revistas como Época, Panorama, Tiempo, Interviú, El Semanal, Mujer de Hoy, Yo Dona, El Mundo o Diez Minutos.

Su etapa televisiva comenzó en 1993 en TVE, con el programa 'Pasa la vida', dirigido por María Teresa Campos. Tras ello, presentó varios programas de diferentes cadenas, entre los que destacan A toda página, ExtraRosa, La vida es rosa o Las mañanas de Rosa en Antena 3 Televisión.

La trayectoria prolífica de Rosa Villacastín ha sido desarrollada en casi todas las grandes cadenas televisivas estatales, incluidas también Telecinco, Cuatro -junto a Concha García Campoy- o la citada Televisión Española, así como en otros canales autonómicos como Canal Sur Televisión, Telemadrid o Aragón Televisión.

Periodista todoterreno, Villacastín también ha colaborado en numerosos programas de radio en emisoras como la Cadena SER, Radio Nacional de España, Punto Radio o Antena 3 Radio. A ello se suma el haber dirigido una agencia de noticias, la agencia Anco Press, y la colaboración intensa en otras como Colpisa o Europa Press. Rosa Villacastín es autora de una decena de libros de ficción y de no ficción y desde noviembre de 2019 es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid.