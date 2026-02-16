El XXX Torneo de Golf 'Ayuntamiento de Málaga' se celebrará el 21 de febrero

El concejal delegado de Deporte, Borja Vivas, junto al presidente y el vicepresidente del Real Club de Campo de Málaga (RCCM), Antonio Cerdán y José Antonio García, respectivamente - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El XXX Torneo 'Ayuntamiento de Málaga', que cuenta con el patrocinio del Consistorio, a través del Área de Deporte, se celebrará el sábado, 21 de febrero, en las instalaciones del Parador de Golf.

El concejal delegado de Deporte, Borja Vivas, junto al presidente y el vicepresidente del Real Club de Campo de Málaga (RCCM), Antonio Cerdán y José Antonio García, respectivamente, ha presentado esta competición.

El torneo tendrá lugar en las instalaciones 'Old course' del Parador de Golf de Málaga, que acoge la competición desde 1996, y para participar sólo es necesario estar federado, aunque no habrá un hándicap mínimo para participar.

Se trata de un torneo abierto al público, tanto a socios como a no socios, con distintos precios en cada caso: abonado con 'green fee' (30 euros); abonado sin 'green fee' (60 euros); y no abonado (75 euros).

La competición se ha estructurado de la siguiente manera: las salidas son a tiro y comenzarán a las 08.30 horas --todos los participantes salen al mismo tiempo por los diferentes hoyos--. El torneo se divide en tres categorías por hándicap. Todos los participantes son amateurs y la modalidad de juego es stableford por puntos. Según los datos de la organización, esta edición espera contar con participación de un centenar de jugadores.

El torneo es una competición oficial, pero no está integrado en ningún circuito, y la entrega de premios se realizará al final de la competición. Los participantes pueden optar a diferentes premios relacionados con la práctica de este deporte (equipamiento o bolsas deportivas).

Por último, han señalado que las inscripciones se pueden realizar en la web del Real Club de Campo de Málaga https://rccm-golf.com/ antes del viernes, 20 de febrero, a las 10.00 horas, o hasta completar aforo.