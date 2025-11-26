Yago School Málaga y Black Iron Golf Academy se unen para formar a jóvenes golfistas de alto rendimiento

Archivo - Yago School Málaga. - YAGO SCHOOL - Archivo

Yago School Málaga y Black Iron Golf Academy colaboran en un proyecto educativo y deportivo integral destinado a la formación de jóvenes golfistas de alto rendimiento.

Así lo han informado desde Yago School en un comunicado, en el que han destacado que Málaga se consolida "como un referente en la preparación integral de estudiantes deportistas con el lanzamiento del Golf Boarding School, un programa anual que combina excelencia académica, vida en residencia y entrenamiento deportivo especializado".

Según han explicado, Golf Boarding School está diseñado para alumnos de entre 13 y 18 años que desean desarrollar su talento y prepararse para la competición. El programa adapta sus itinerarios al nivel y a la edad de cada participante, "garantizando una formación personalizada".

Así, han indicado que Black Iron Golf Academy aporta su experiencia en el entrenamiento de jóvenes talentos del golf, mientras que Yago School Málaga "asegura una educación de calidad, el acompañamiento académico y el desarrollo personal de cada estudiante".

Asimismo, el seguimiento y la atención diaria de los alumnos corre a cargo de Yago School Málaga, "que vela por un entorno seguro, motivador y orientado al alto rendimiento académico y deportivo", han apuntado.

El programa se desarrolla en el Parador de Málaga Golf, sede del Real Club de Campo de Málaga, fundado en 1925 y considerado uno de los campos "más emblemáticos de España", punto en el que han destacado que al encontrarse en la Costa del Sol, con "un clima privilegiado y más de 60 campos en la región", ofrece un entorno "ideal para el entrenamiento y la competición".

Además, ha asegurado que el equipo técnico está formado por profesionales certificados por la Real Federación Española de Golf, "con amplia experiencia en competición junior".

Desde las entidades han indicado que los estudiantes residen en la Boarding Home de Yago School Málaga, "un entorno internacional, seguro y supervisado las 24 horas", y que la planificación diaria "busca el equilibrio entre deporte y estudio", de forma que los entrenamientos se desarrollan por la tarde tras la jornada académica.

Las competiciones son durante los fines de semana y se incluyen sesiones de estudio supervisado y apoyo académico individualizado; además de, por supuesto, comunicación constante con las familias. Durante el fin de semana, los alumnos disfrutan de un programa de ocio variado, con golf, pádel, esquí, actividades en la playa y excursiones culturales.

También han señalado que el programa ofrece una experiencia educativa y deportiva "completa, que fomenta la autonomía, la disciplina y la excelencia personal". "Además de preparar para la competición, los alumnos desarrollan competencias académicas y deportivas que facilitan su acceso a universidades internacionales y becas deportivas", han concluido.