Cartel de una de las actividades previstas por la Diputación de Málaga para la próxima semana. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga celebra la Navidad con un amplio programa de actividades culturales que desde el 30 de noviembre ofrece zambombas flamencas, conciertos, talleres, documentales y exposiciones como protagonistas de la agenda semanal hasta el 6 de diciembre en la capital y en varios municipios de la provincia.

La primera actividad cultural de la semana organizada por la Biblioteca Cánovas del Castillo será el 1 de diciembre a las 17.00 horas: Una sesión del servicio de consultoría educativa y/o laboral por Jorge Álvaro Recena.

El 2 de diciembre, a las 18,00 horas, el mismo centro ofrece una cita del taller de escritura juvenil donde se asesora a los jóvenes escritores en su formación literaria, fijando conceptos como resumen, personajes, estructura en tres actos y escenas.

El Centro Cultural MVA vuelve a acercar al público al cine documental con la proyección el 3 de diciembre, a las 20,30 horas, es 'La Pietà', de José Andreu y Rafael Molés (2026), sobre siete hermanos que se aislaron para cuidar del mayor glaciar de Islandia.

La compañía Escena Miriñaque trae el 4 de diciembre a las 19 horas a este mismo centro el espectáculo 'TÁ'. Ganador del Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2024 del Ministerio de Cultura. Las entradas invitación estarán disponibles desde el lunes 30 de noviembre en culturama.cliqueo.es

De otra parte, el Centro Cultural Generación del 27 pone en marcha los días 2 y 3 de diciembre las III Jornadas sobre la obra poética de Rafael Soto Vergés. Las sesiones comenzarán ambos días a las 19 horas en el Palacio de Valdeflores.

CULTURAMA EN LA PROVINCIA

La Diputación ha puesto en marcha una edición más del programa 'Málaga de Libro' que convierte el patrimonio de los pueblos de la provincia en elementos literarios. El lunes 30 de noviembre, Isaac Rosa participa en el ciclo con su obra 'Las buenas noches' (Seix Barral, 2025) en Monda.

A partir de las 17,00 horas, el autor inicia un paseo que llevará a los asistentes desde la biblioteca a la plaza de la Constitución, la iglesia de Santiago Apóstol, la Fuente de la Esquina y el Parque Doctor Villanueva para finalizar en la Fuente de la Jaula. A las 18,00 horas comenzará el coloquio en la biblioteca municipal.

El viernes 4 será la segunda cita con Isabel Bono y su obra 'El mal de la risa' (Tusquets, 2026) en Ardales. A las 12 horas la autora iniciará un paseo desde la plaza de la iglesia Nuestra Señora de los Remedios al Centro de Interpretación de la Prehistoria de Ardales, al Jardín de la Poesía y, por último, al Centro Cultural Villa de Ardales, donde se realizará la charla.

También el viernes, a las 17,00 horas, Juan Ramón Lucas participará en el ciclo con su obra 'La playa de Las Acacias' (Alrevés, 2026) en Coín. El autor iniciará un paseo desde la Torre de los Trinitarios a la plaza de San Andrés y la iglesia de San Juan Bautista para terminar en la iglesia del antiguo Convento de Santa María de la Encarnación. Allí, a las 18,00 horas, iniciará un coloquio.

Los hermanos Ortigosa celebran las fiestas con su espectáculo navideño 'Ven a vivir la Navidad'. Con estilos musicales más modernos, combinando villancicos con letras populares para que el público participe con ellos. La cita será el 2 de diciembre en la plaza de la iglesia del Mondrón de Periana a las 18 horas.

Ademas, Rocío Alba inicia las fiestas navideñas en Árchez con una zambomba navideña el 2 de diciembre a las 18 horas en el Salón Cultural Clara Campoamor. También visitará Cortes de la Frontera el día 4 con una actuación en la Plaza del Ayuntamiento a las 19,30 horas.

La Coral Ciudad de Antequera llega el 4 de diciembre a la iglesia Nuestra Señora de la Encarnación de Comares para ofrecer su concierto de villancicos. A las 19 horas y con entrada libre.

Iznate se llena de villancicos y espíritu navideño el día 4 con la Zambomba 'Que siempre sea Navidad', con los artistas Macarena Albarracín y José Ortiz a la cabeza del cuadro flamenco. A las 19 horas en la Plaza Puerta de la Martina.

También el día 4, a las 10.30 horas, escolares del CEIP Miguel Berrocal de Villanueva de Algaidas disfrutarán del espectáculo interactivo y muy visual, 'El mago de los libros', de Luigi Ludus, para acercar a niños y jóvenes al mundo de la literatura a través de juegos de magia inspirados en obras clásicas y populares.

La Zambomba de Alejandro Estrada 'Entre Juncales y Percheles' trae cada Navidad villancicos flamencos tradicionales y villancicos de creación propia. El cantaor malagueño, acompañado de guitarras, palmas y percusión de más de 15 artistas, actúa en la plaza de la Iglesia de Alfarnate el 5 de diciembre a partir de las 19 horas. El día siguiente, la zambomba se representará en Cuevas Bajas, en la Plaza de la Constitución a las 20 horas.

El actor y dramaturgo Miguel Muñoz Zurita presenta 'Uno', obra que le valió el Premio Ateneo de Teatro al Mejor Intérprete Masculino. Será en el auditorio municipal de Monda el 5 de diciembre a las 18 horas. Dirigida a público adulto.

La compañía Kanbahiota Trup lleva a Benadalid el sábado 5 de diciembre 'La coquette', espectáculo para todos los públicos con trapecio doble, acrobacias, equilibrios de manos, humor, circo y mucha diversión. A las 20.30 horas en la Plaza Beni al Jali.

También en artes escénicas, la compañía El Espejo Negro lleva su mítico espectáculo de marionetas 'La cabra' a Almáchar el sábado 5 de diciembre en la Casa de la Cultura a las 21,30 horas.

La 'Zambomba Flamenca' de José Lucena actuará el 6 de diciembre en la carpa municipal de Casarabonela a partir de las 17,00 horas.

Rocío López 'Boterita' llega el 6 de diciembre, a las 18 horas, a la Casa de la Juventud de Mollina con su original Zambomba, un espectáculo fresco, divertido y original formado con un repertorio de villancicos tradicionales y composiciones propias.

La coreógrafa Ana Pastrana regresa con su Portal de Belén flamenco a Álora. Actuará en la Plaza Fuente Arriba el 6 de diciembre a partir de las 18,30 horas.

EXPOSICIONES

El Centro Cultural MVA de la acoge una exposición que proyecta la figura del cantautor Luis Eduardo Aute como la de un 'creador total'. La muestra 'De la luz y la sombra' reúne 27 obras al óleo acompañadas por poemas suyos. Se puede visitar de lunes a viernes, de 10 a 20 horas.

Además, habrá visitas guiadas gratis de hasta 20 personas. Esta actividad se llevará a cabo cinco miércoles por la tarde: los días 2, 9 y 16 de diciembre de 2026 y 13 y 20 de enero de 2027, a las 18 horas. Para participar es necesario solicitar invitación en info@artmuseum.es indicando nombre y apellidos, día, número de personas, teléfono y dirección de email.

Hasta el 5 de diciembre la Biblioteca Cánovas del Castillo acoge la exposición 'Elipsis sentimental', colección de fotografías de MasLucena seleccionadas en el festival Moments.

El Centro Cultural La Térmica reúne, por un lado, 'Fulgor y Delirio: Cartografía de lo humano', exposición inédita de Eugenio Recuenco, con un recorrido inmersivo y sensorial para explorar cuerpo, emociones, deseos y relaciones humanas. Y también se sumará la muestra 'Cachito Vallés. El signo doble', que se abre el 4 de diciembre para explorar las relaciones entre naturaleza y tecnología, imagen y materia, luz y sombra.

El Museo de Arte de la Diputación de Antequera acoge 'Eres feliz y no lo sabes', exposición de Cristina Vázquez con 20 obras realizadas en óleo, acrílico y acuarela y que propone una particular mirada sobre esos instantes cotidianos en los que la felicidad aparece, muchas veces, sin ser conscientes de ella. Hasta el 24 de enero de lunes a sábado de 10 a 20,30 horas.