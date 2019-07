Zonas de Almería y Málaga "pueden entrar en prealerta de sequía pronto" aunque la situación general es "normal"

Publicado 26/07/2019 15:16:01 CET

MÁLAGA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha explicado que la región está con unos niveles de reserva de agua "en normalidad por la media", aunque en Málaga y Almería --principalmente en esta provincia-- existen "zonas bastantes dificultusas que pueden entrar en prealerta pronto" de sequía.

"Por tanto estamos muy pendientes de esa situación, fundamentalmente en provincias como Málaga y Almería", ha apuntado Crespo a los periodistas en Málaga, a quienes ha indicado tras una visita sede de la dirección general de la Cuenca Mediterránea Andaluza que carecen aun de datos sobre la prealerta, cuestiones "que los técnicos tienen que decir en el momento determinado".

La consejera ha apuntado que "Málaga y Almería es donde tenemos que trabajar" y ha asegurado que en esta última provincia la Junta está "muy pendiente de los trasvases, de donde ahí podría haber una dificultad".

"No podemos aventurar nada, lo que tenemos que estar es preparados para todo lo que ocurra, y llevamos un tiempo de retraso porque el Gobierno anterior no había trabajado en los planes de sequía, pero nosotros sí lo estamos haciendo ya", ha añadido.

Así, ha incidido en que el Gobierno andaluz está "alerta" y tiene "todo lo necesario con los planes de sequía en marcha, por si esto ocurre poner las alternativas: la investigación, la formulación, y luego la obtención de las actuaciones que se tienen que hacer en este momento".

"Desde 2010 que estuvo la ley no se hizo los planes de emergencias; en el momento en el que se intentó sacar un decreto de sequía al final no se sacó porque comenzó a llover en el mes de abril", ha recordado, a lo que ha añadido que "no se puede trabajar en la sequía de forma improvisada".

Por estos motivos, la Junta se ha puesto "inmediatamente a hacer esos planes de sequía que nos dicten en un momento determinado las actuaciones que hay que hacer", ha indicado.

"Ahora lo que sí es verdad es que eso no evita que si hay problemas con roturas de infraestructuras, lo cual podemos colaborar pero no es nuestra competencia", ha continuado. Al respecto ha apuntado que, además, "el resto de las cuencas de Andalucía son competencia del Estado".

En este sentido, ha avanzado que se reunirán con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el próximo 31 de julio, para "tratar todos los temas que tienen que ver con las actuaciones del Estado y que a nosotros nos preocupa, independientemente de que no sean nuestra competencia para poder actuar en ellas".

Asimismo, Crespo ha resaltado que dialogan y colaboran con el Estado "con mucha lealtad institucional", por lo que agradecen al Gobierno la reunión del día 31 "porque evidentemente ellos están todavía en funciones pero creemos que es de necesidad urgente".

SITUACIÓN DE FUENTE DE PIEDRA

Por otro lado, el director general de Infraestructuras del Agua, Sergio Arjona, ha explicado que la situación en el municipio malagueño Fuente de Piedra "es la misma" que hace dos años y, según la época del año, la localidad "se abastece de camiones cisterna".

"No ha tenido todavía una solución; es verdad que se están planteando las opciones, estamos viendo la viabilidad de plantear al Ministerio de Medio Ambiente una posible transferencia de recursos desde el embalse de Iznájar", ha detallado.