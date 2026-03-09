Unos 1.200 atletas participan en la primera prueba del XVII Gran Premio de Carreras Populares de la Diputación de Jaén

JAÉN 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.213 atletas han tomado parte en la XXXVII Carrera Urbana San José 2026 de Mancha Real (Jaén), primera prueba del XVII Gran Premio de Carreras Populares 'Jaén, paraíso interior', organizado por la Diputación Provincial de Jaén y celebrado este domingo.

En la categoría masculina, el atleta Sebastián Martos se ha proclamado vencedor tras completar los 5,9 kilómetros del recorrido en un tiempo de 17 minutos y 12 segundos. El segundo puesto ha sido para Alberto Casas, del Club Unicaja, que ha cruzado la línea de meta con un registro de 17 minutos y 53 segundos, mientras que la tercera posición ha correspondido a Óscar Aymerich, del Club Atletismo Sierra de Segura, con un tiempo de 18 minutos y 30 segundos.

En la clasificación absoluta femenina, la victoria ha sido para Patricia Sáez, que ha completado la prueba en 22 minutos y 58 segundos. Tras ella han llegado María Moyano, con un tiempo de 23 minutos, y Eva María León, que ha finalizado en tercera posición con un registro de 23 minutos y 17 segundos.

Tras la cita de Mancha Real, el XVII Gran Premio de Carreras Populares 'Jaén, paraíso interior' continuará el próximo domingo, 15 de marzo, con la celebración de la siguiente prueba del calendario en la localidad de Torres.