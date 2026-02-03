Abierto el plazo de inscripción para las jornadas de puertas abiertas en la iglesia de Santo Domingo de Jaén

Detalle del cartel sobre las jornadas de puertas abiertas. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha abierto este martes el plazo de inscripción para participar en las jornadas de puertas abiertas en la iglesia de Santo Domingo, en la capital, que se celebrarán los próximos sábados, 7 y 14 de febrero.

Más de 200 personas podrán recorrer el interior de este inmueble durante esos dos días con unas visitas guiadas que permitirán "ver la transformación que este emblemático edificio del casco antiguo está experimentando", gracias a una inversión de tres millones de euros por parte de la Administración provincial, procedentes de los fondos del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España.

"Creemos que es oportuno llevar a cabo estas visitas para que la ciudadanía pueda comprobar el esfuerzo que han hecho los trabajadores, los técnicos y las empresas de cara a recuperar esta maravillosa iglesia para la ciudad de Jaén y para las personas que nos visiten", ha explicado en una nota el presidente de la Diputación, Francisco Reyes.

En este sentido, ha incidido en que estas jornadas buscan "acercar a la ciudadanía uno de los proyectos patrimoniales más importantes del conjunto histórico de la ciudad de Jaén, como es la iglesia de Santa Catalina Mártir del antiguo convento de Santo Domingo y los restos arqueológicos de los palacios islámicos".

"Se trata de una oportunidad única para conocer este patrimonio durante el propio proceso de restauración y excavación arqueológica", ha afirmado sobre estas jornadas, que volverán a retomarse después de la instalación de suelo radiante en el inmueble.

Al respecto, ha destacado que permitirán conocer el trabajo llevado a cabo para la restauración de este edificio, por lo que "será más fácil comprender la complejidad de un proyecto que abarca desde la excavación arqueológica hasta el diseño museográfico y su futura adecuación al uso turístico".

Las personas interesadas pueden inscribirse desde en la web de la Diputación, en el enlace https://inscripciones.dipujaen.es/VisitaSantoDomingo. Las visitas guiadas que tendrán tres turnos el 7 de febrero y dos el día 14.

Durante esas visitas, con una duración aproximada de una hora, además de recorrer este edificio, técnicos y expertos explicarán las principales líneas de la intervención que se está realizando y la museografía del proyecto de recuperación tanto de la iglesia como de los palacios islámicos; analizarán la arquitectura e historia de la iglesia de Santa Catalina Mártir y el proyecto de recuperación de frescos y el altar mayor.

Las intervenciones que se están acometiendo en este inmueble cuentan con un presupuesto de tres millones de euros provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, que está financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea.

TRIÁNGULO CULTURAL

Las obras, que "continúan a buen ritmo", van a permitir que "muy pronto este espacio se abra definitivamente al público y forme parte de ese triángulo cultural y patrimonial" que la Diputación va a tener en el casco antiguo de Jaén, junto al Antiguo Hospital de San Juan de Dios y el Palacio de Villardompardo.

Entre las actuaciones de restauración que se han ejecutado se encuentran las ejecutadas para la restauración de cúpulas, del fresco fundacional y de los motivos ornamentales de las capillas, así como la recuperación de los antiguos huecos cegados y de la traza de la antigua puerta principal de la iglesia.

Igualmente, se han llevado a cabo trabajos como el revestimiento de muros interiores y exteriores, la integración de los restos arqueológicos del antiguo palacio almohade descubiertos por el equipo de arqueología de la Universidad de Jaén, la sustitución del forjado de madera del camarín y la ejecución de los muros de contención de la excavación arqueológica.

Entre las obras pendientes, están la instalación del suelo radiante, así como la reciente adjudicación del proyecto museográfico, para el que la Diputación ha presupuestado 375.000 euros.

Esta propuesta se articula en torno a tres áreas temáticas centradas en la historia de la ciudad de Jaén, el conjunto de edificios colindantes y la propia iglesia, con el fin de mostrar la evolución histórica y urbana de la capital desde sus orígenes hasta la actualidad, además de poner en valor el propio templo.