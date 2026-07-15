Alcalá la Real (Jaén) celebra la 29ª edición de Etnosur con más de 80 actividades culturales y de ocio

Presentación de Etnosur - DIPUTACIÓN DE JAÉN

ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 15 (EUROPA PRESS)

Alcalá la Real (Jaén) se convertirá desde este jueves y hasta el próximo domingo día 19 en el epicentro del encuentro entre culturas con la celebración de la 29ª edición de los Encuentros Étnicos de la Sierra Sur, Etnosur 2026.

El festival ofrecerá durante cuatro jornadas más de 80 actividades gratuitas repartidas por distintos espacios de la localidad, que incluyen música, artes escénicas, literatura, cine, talleres, exposiciones y foros de reflexión.

La presentación oficial de esta nueva edición ha tenido lugar este en el Paseo de los Álamos, en un acto que ha contado, entre otros, con la participación del alcalde de Alcalá la Real, Marino Aguilera; el presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre; y los directores del festival, Juan Ramón Canovaca y Rafael López.

Durante la presentación, el presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, ha puesto a Etnosur como un "ejemplo de desarrollo social, económico y turístico" y ha resaltado la importancia de un proyecto "plenamente consolidado" que "lleva demostrando muchísimo tiempo que es mucho más que cultura".

Asimismo, ha recordado que el festival forma parte de la estrategia promocional 'Jaén en Julio' junto a otras cuatro citas de la provincia --BluesCazorla, Un Mar de Canciones, Vértigo Estival e Imagina Funk--, un ciclo de eventos con personalidad propia que "se complementan y hacen más fuerte la imagen de la provincia como un gran destino cultural musical durante el verano".

Por su parte, el alcalde de la localidad, Marino Aguilera, ha subrayado los casi 30 años de trayectoria de una cita que es "una seña de identidad de Alcalá, que ha dejado de ser un simple evento para convertirse en una marca ligada a la ciudad".

Aguilera ha hecho hincapié en el "importante esfuerzo económico" que asume el Ayuntamiento, "cada vez mayor", para mantener el carácter gratuito del festival, al tiempo que ha reclamado una mayor implicación de otras administraciones para garantizar su continuidad en el futuro.

En la misma línea, el concejal de Cultura y Turismo, Juan Manuel Marchal, ha destacado que Etnosur es "uno de los eventos culturales y turísticos más importantes de Alcalá la Real", que posiciona al municipio a nivel provincial, regional y nacional".

PROGRAMACIÓN MULTIDISCIPLINAR

El cartel musical de esta 29ª edición contará con la presencia de artistas procedentes de hasta nueve países. Entre los nombres destacados se encuentran Los Van Van (Cuba), Asian Dub Foundation (Reino Unido), The Zawose Queens (Tanzania), Dhoad Gypsies of Rajasthan (India), Kanazoé Orkestra (Burkina Faso), así como las propuestas españolas de Fillas de Cassandra (Galicia), Delameseta (Valladolid) y Castora Herz (Palencia).

Más allá de la música, el programa de Etnosur 2026 incluye espectáculos de circo como 'POI', de la compañía D'Es Tro, y un cabaret conjunto con varias compañías.

En el apartado expositivo, se presentarán las muestras 'Agua es vida', 'De puertas adentro' y 'Ecotopías', esta última de la mano de Greenpeace. Por su parte, el Aula de Literatura contará con la participación de Benjamín Prado y Shuarma, mientras que los tradicionales Foros de Debate abordarán temáticas como la inmortalidad y los desafíos del cambio climático.

El cine también dispondrá de un espacio propio con proyecciones de largometrajes de Marcel Barrena e Isabel Coixet, además de una sesión de cortometrajes dirigida por Javier Fesser. El cineasta madrileño será galardonado en esta edición con el Premio Etnosur 2026, tomando el relevo del músico Kiko Veneno, premiado el año anterior. La oferta se completa con 14 talleres orientados al público familiar sobre artesanía, música, ecología y sostenibilidad.

Las actividades de Etnosur se desarrollarán en diversos escenarios urbanos del municipio, tales como el Paseo de los Álamos, la Plaza del Ayuntamiento, el Teatro Martínez Montañés y el Recinto Ferial, con el objetivo de mantener su filosofía de acercar la cultura a todos los públicos y fomentar la convivencia.