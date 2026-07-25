El ámbito histórico de la provincia centra la temática del Premio Cronista Cazabán 2026

JAÉN 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ámbito histórico de la provincia de Jaén protagoniza la convocatoria 2026 del Premio Cronista Alfredo Cazabán, un certamen promovido por el Instituto de Estudios Giennenses (IEG) de la Diputación con el objetivo de impulsar la investigación y contribuir al conocimiento y la difusión del patrimonio histórico jiennense.

En un comunicado, la vicepresidenta cuarta de la Diputación y responsable del IEG, Francisca Medina, ha destacado que este premio, integrado en la convocatoria anual de galardones del Instituto de Estudios Giennenses, "pretende fomentar la creación científica y la investigación, además de contribuir a la difusión del conocimiento sobre la provincia de Jaén".

En esta edición, el certamen está dedicado a trabajos de investigación relacionados con la historia de la provincia.

"Se trata de un prestigioso premio que persigue promover estudios que profundicen en el conocimiento de nuestro pasado y que contribuyan a enriquecer la investigación histórica jiennense", ha señalado Medina.

El Premio Cronista Alfredo Cazabán está dotado con 3.500 euros y contempla, además, la publicación de la obra ganadora en una edición de 300 ejemplares.

El plazo de presentación de originales permanecerá abierto hasta el próximo 4 de septiembre. Los trabajos deberán ser inéditos, no haber sido publicados ni premiados con anterioridad y podrán presentarse de forma individual o colectiva.

Las solicitudes podrán registrarse de manera telemática, presencial o a través de correo postal. Las bases completas de la convocatoria y la documentación necesaria pueden consultarse en el apartado Premios de la sección del Instituto de Estudios Giennenses de la página web de la Diputación Provincial de Jaén.

El jurado estará presidido por el presidente de la Diputación o la persona en quien delegue y contará, además, con la participación del gerente del IEG, el consejero director del IEG, dos consejeros de número, dos evaluadores externos y un funcionario del IEG, que actuará como secretario.

Para la valoración de las obras se tendrá en cuenta el nivel científico del estudio (75 %), su contribución al intercambio de conocimiento en el ámbito de la investigación jiennense (15 %) y la oportunidad e interés de la investigación (10 %).

Además de elegir la obra ganadora de este certamen, el jurado podrá otorgar una mención especial a algunas de las propuestas presentadas, que consistirá en la publicación de la investigación con una tirada de 300 ejemplares. Asimismo, los premios también podrán declararse desiertos.