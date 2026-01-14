Andújar acogerá en marzo el III Seminario 'Tesoros de la Fauna Ibérica en Sierra Morena', organizado por la UNED

ANDÚJAR (JAÉN), 14 (EUROPA PRESS)

Andújar (Jaén) acogerá del 20 al 21 de marzo el III Seminario 'Tesoros de la Fauna Ibérica en Sierra Morena, organizado por el Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), con la colaboración de la Diputación de Jaén.

La diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco, ha participado este miércoles junto a la concejala de Cultura y Educación del consistorio andujareño, Azucena Cepedello, y el director del Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en la provincia de Jaén, Vicente Ruiz, en la presentación de este seminario.

Durante su intervención, la responsable del área de Gobierno Electrónico y Régimen Interior ha puesto en valor el compromiso de la UNED de la provincia de Jaén con el territorio, "gracias a la ingente cantidad de actividades que desarrolla a lo largo de todo el año y en cualquier rincón de nuestra tierra".

En esta línea, Arco ha resaltado que "estas jornadas es otra muestra más del acercamiento del conocimiento por parte de esta institución educativa a la sociedad, un encuentro en el que la ciencia, la divulgación y la gestión del territorio se dan la mano para reforzar un modelo de desarrollo sostenible ligado a la conservación de la fauna y a un turismo responsable".

De igual forma, la diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior ha añadido que Andújar y el III Seminario 'Tesoros de la Fauna Ibérica en Sierra Morena' son un ejemplo de cómo la Diputación de Jaén puede alinear conservación, turismo sostenible e innovación digital a través de la Plataforma Inteligente de Destino, "una nueva estrategia que ha puesto en marcha la Administración provincial con el fin de convertir toda la provincia en un destino turístico inteligente para gestionar mejor el turismo y apoyar a empresas y ayuntamientos".

En definitiva, según la diputada, se trata de "una infraestructura digital que va a facilitar la integración de información sobre accesos, equipamientos y senderos, la ordenación de flujos de visitantes, así como la medición objetiva del impacto turístico y ambiental de los espacios".