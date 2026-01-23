Los AOVE Jaén Selección llegan a Fitur como "la mejor carta de presentación de la provincia en el mundo"

Foto de familia de los Jaén Selección - DIPUTACIÓN DE JAÉN

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha hecho entrega este viernes de los distintivos Jaén Selección a los ocho mejores aceites de oliva virgen extra (AOVE) de esta campaña, un evento que de nuevo, como viene ocurriendo durante los últimos años, ha tenido como escenario la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2026.

En este acto, el presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, ha incidido en que estos AOVE "son la mejor carta de presentación que puede tener nuestra provincia en el mundo".

Reyes, que ha estado acompañado por el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, ha indicado que el aceite de oliva "es nuestro producto estrella, del que estamos más orgullosos y con el que nos sentimos más identificados, es el hilo conductor de nuestra cultura, fija a la población en nuestros pueblos y tiene un peso importante en nuestra economía".

Al respecto, ha enfatizado que "con el sector oleícola nos ha pasado como en tantos otros aspectos en nuestra provincia, hemos dejado atrás el lamento y hemos creído en nuestro talento, virtudes y en nuestro potencial". Para ello, ha remarcado, ha sido "fundamental cambiar nuestra mentalidad y el mejor ejemplo son los aceites de oliva virgen extra" reconocidos.

Se trata de los seis convencionales, Oro Bailén, de Aceites Oro Bailén Galgón 99, de Villanueva de la Reina; Campos de Biatia, de la Sociedad Cooperativa Andaluza (SCA) Oleícola Baeza; Jabalcuz Gran Selección, de la SCA Sierra de la Pandera, de Los Villares; Oro de Cánava, de la SCA Nuestra Señora de los Remedios, de Jimena; Tierras de Canena, de la SCA San Marcos, de Canena; Aceites Sierra Santo Tomé, de la SCA Santo Tomás Apóstol, de Santo Tomé; y los dos ecológicos, Balcón del Guadalquivir, de la SCA San Felipe Apóstol, de Baeza; y Puerta de Las Villas, de la SCA San Vicente de Mogón, de Villacarrillo, cuyos responsables han recogido este distintivo en el estand de la provincia de Jaén en Fitur 2026.

Para el presidente de la Diputación, la trayectoria de estos premios ha estado ligada a la evolución de la industria oleícola en las últimas décadas. "Ahora que se cumplen 20 años de aquella primera cata concurso para elegir los Jaén Selección, podemos ver objetivamente el espectacular avance que ha experimentado este sector en nuestra provincia", ha apuntado Reyes.

El presidente se ha mostrado satisfecho de que "la apuesta que se ha hecho por la calidad, la modernización, la comercialización, la innovación o el diseño se ha traducido en una transformación radical que nos ha llevado a ser no solo los principales productores de aceite de oliva del mundo, sino los que producimos el aceite de oliva de la mayor calidad".

Obtener un Jaén Selección, ha destacado Reyes, "no sé si es tanto como ganar un Goya o un Óscar, pero desde luego es una llave promocional muy importante para quienes recibís esta distinción". De hecho, los ocho AOVE que han recogido hoy este sello de calidad, de los cuales siete son cooperativas y una almazara, "van a estar en las principales citas y eventos turísticos y gastronómicos a nivel mundial a lo largo de todo este año de la mano de la Diputación".

En concreto, en Fitur comienzan un viaje que los llevará a citas tan destacadas como Madrid Fusión, el Salón de Gourmets, Alimentaria, la World Olive Oil, la Gala Michelin o los 50 Best Restaurants. "Durante este año vais a ser la cara visible del mejor aceite de oliva del mundo: son muchos los aceites de oliva que podrían estar hoy aquí, porque se han presentado al concurso un total de 62 de 35 municipios, pero sois los elegidos este año y estoy seguro de que aprovecharéis la oportunidad que se os abre", ha concluido Reyes.