La Asociación de Fibromialgia de Baeza suma servicios de fisioterapia y psicología con apoyo de la Diputación de Jaén

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, en la presentación del programa 'Salud y Bienestar Social'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, ha participado este viernes en la presentación del programa 'Salud y Bienestar Social', impulsado por la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Baeza (AFAB) y respaldado por la Administración provincial. La iniciativa tiene como objetivo ofrecer una intervención multidisciplinar a personas afectadas por estas enfermedades crónicas, ofreciendo servicios de fisioterapia y psicología.

El programa incorpora servicios de atención fisioterapéutica especializada, enfocados en aliviar el dolor crónico, mejorar el tono muscular y tratar puntos gatillo, contracturas y la rigidez característica de la fibromialgia. Además, incluye atención psicológica, que proporciona acompañamiento, apoyo y orientación para gestionar el impacto emocional de la enfermedad, fortalecer la autoestima y ofrecer herramientas para afrontar el dolor, la fatiga, la incomprensión social y la sobrecarga emocional, según ha destacado la Diputación en una nota.

En el acto, en el que también ha intervenido la presidenta de AFAB, Encarnación Rodríguez, Reyes ha puesto en valor el trabajo que realiza la asociación con sus más de 130 socios, residentes en distintos municipios de la comarca de La Loma. En este marco, ha recordado que hace unos meses tuvo la oportunidad de conocer de cerca su labor y ha destacado cómo, "con tan pocos recursos, llegan a tantas personas; no solo mostrando cómo estas enfermedades afectan la vida diaria, sino también ofreciendo acompañamiento, apoyo psicológico, terapias y actividades que ayudan a quienes las padecen a sobrellevar la enfermedad".

El presidente de la Diputación, que ha felicitado a AFAB porque en este 2026 cumplirá su vigésimo aniversario, ha puesto de manifiesto que "las asociaciones llegáis donde las administraciones públicas, muchas veces, no podemos". "De ahí el compromiso de la Diputación, en la medida de sus posibilidades económicas y de sus competencias, para seguir apoyando y colaborando a través de diferentes fórmulas, como en este caso, sufragando el coste de un servicio de apoyo psicológico y de fisioterapia y rehabilitación", ha apostillado. En este sentido, Reyes ha recalcado la apuesta de la Administración provincial por las políticas sociales y ha recordado que en el presupuesto de 2026 se contemplan más de 121 millones de euros para esta materia.

Por último, Reyes ha expresado su deseo de que este nuevo programa impulsado por la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Baeza "contribuya a mejorar la calidad de vida de quienes padecen estas enfermedades, que requieren más investigación y una mayor atención por parte de la sanidad pública". Asimismo, ha hecho hincapié en que asociaciones como AFAB "sois fundamentales, aunque vuestra labor nunca puede sustituir las carencias de un sistema sanitario público que necesita más profesionales y mayor inversión".