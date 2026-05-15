Avanzan las obras para reparar el firme de la carretera entre La Bobadilla y Noguerones (Jaén)

Visita a las obras en la carretera JA-4310. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 15 May. (EUROPA PRESS) -

Las obras para reparar el firme de la carretera JA-4310, que comunica La Bobadilla y Noguerones (Jaén), siguen avanzando y tienen ya "un porcentaje alto" de ejecución.

Así lo ha indicado el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, durante una reciente para conocer la actuación en esta vía, que une las dos citadas poblaciones dependientes de Alcaudete, según ha informado este viernes la Diputación.

Acompañado por los alcaldes pedáneos de estas dos entidades, Manuel Latorre y Francisco Velasco, y de miembros del Ayuntamiento alcaudetense, Agea ha supervisado las obras que se llevan a cabo en los algo más de 5,5 kilómetros de esta carretera de 8,35 metros de anchura.

Esta intervención viene motivada porque esta vía ha perdido sus características superficiales, por lo que, según ha explicado, "se ha previsto reconstruir el firme existente mediante el extendido de una nueva capa de aglomerado".

"De igual forma, se va a contener un talud con un muro de escollera sobre el kilómetro uno que provocaba diversos problemas y, por supuesto, se mejorará la señalización vertical y horizontal, que viene a ser una apuesta importante por la seguridad vial de esta carretera", ha afirmado.

Agea ha destacado que, con este tipo de actuaciones, la Diputación jiennense "pretende mejorar las comunicaciones y las vías que unen pequeños núcleos de población, generando así más oportunidades en el mundo rural".

"En total, se va a realizar una inversión superior a los 654.000 euros en esta actuación, que ya está ejecutada en un porcentaje alto", ha concluido el responsable de Infraestructuras Municipales.