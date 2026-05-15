Cerca de 14.600 efectivos compondrán el dispositivo de seguridad para la jornada electoral del 17M en Andalucía

Archivo - Agentes en un colegio electoral - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 14.583 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) velarán en Andalucía el próximo domingo 18 de mayo para que la jornada electoral transcurra con normalidad y se garantice que los más de 6,8 millones de personas llamadas a las urnas para las elecciones autonómicas puedan participar y ejercer su derecho al voto.

Este despliegue de efectivos cubrirá la apertura durante la jornada de este 17M de 3.756 colegios electorales en los que los andaluces dispondrán de 10.403 mesas electorales compuestas por 31.209 miembros.

Según los datos facilitados a Europa Press por la Delegación del Gobierno en Andalucía, el dispositivo especial de seguridad contará con 5.584 agentes de la Policía Nacional y 8.999 efectivos de la Guardia Civil repartidos por las ocho provincias andaluzas este 17 de mayo, a los que se sumarán agentes de la Policía Local y de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma.

La Guardia Civil y la Policía Nacional mantienen activo el operativo de seguridad desde el inicio de la campaña electoral, en una primera fase centrada en la recopilación de información y en la prevención de posibles incidentes o situaciones de conflicto. Posteriormente, a partir de las 20.00 horas del día 17 de mayo, se pondrá en marcha una segunda fase del dispositivo, en la que los agentes asumirán labores de vigilancia y control tanto de los centros de votación como de la custodia del material electoral.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizarán un seguimiento específico de 10.403 mesas electorales durante la jornada de votación en Andalucía. Para estos comicios se habilitarán 3.756 locales electorales distribuidos entre los 785 municipios de la comunidad autónoma.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha subrayado "la labor conjunta y la coordinación entre los distintos cuerpos policiales implicados, que tienen como objetivo garantizar el normal funcionamiento de la jornada electoral y el adecuado desarrollo de los comicios al Parlamento de Andalucía".

En un comunicado, Fernández ha señalado que "se trata de un dispositivo de gran envergadura destinado a garantizar que la jornada electoral transcurra con normalidad, seguridad y ausencia de incidentes, de manera que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto con plena libertad y garantías". Asimismo, ha trasladado su agradecimiento "por el esfuerzo, la dedicación y la profesionalidad de todos los cuerpos policiales que participan en el operativo".



