Endesa activa un dispositivo especial para garantizar el suministro eléctrico durante la jornada electoral en Andalucía

Archivo - Granada.- Endesa activa un plan especial de contingencia y coordinación para la Semana Santa de Granada - ENDESA - Archivo

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha puesto en marcha un dispositivo técnico y humano para garantizar el suministro eléctrico durante la jornada electoral del 17 de mayo en todos los colegios electorales de Andalucía, así como en la sede de la Delegación del Gobierno Autonómico, la Subdelegación del Gobierno en las provincias y las sedes temporales electorales de los principales partidos políticos.

Según ha informado Endesa en una nota, además de la revisión e inspección de la infraestructura eléctrica de media y baja tensión que abastece a estos centros, Endesa activará un retén técnico formado por especialistas que supervisarán y controlarán el correcto funcionamiento de la red eléctrica durante este próximo domingo, en coordinación con el Centro de Control de la Red Eléctrica de Endesa, desde donde se supervisa la red eléctrica las 24 horas del día, los 365 días del año.

No obstante, Endesa no llevará a cabo ningún corte programado en Andalucía destinado al mantenimiento y mejora de la red eléctrica durante la jornada electoral que suponga la interrupción del suministro eléctrico. En el caso de que surgiera una posible incidencia en algunos de los puntos de suministro eléctrico de las sedes indicadas, Endesa dispondrá de grupos electrógenos que posibilitarán la continuidad del servicio eléctrico.

Asimismo, Endesa mantiene un contacto fluido con las autoridades competentes, con las que ha compartido este plan específico y con las que coordinará toda la actividad necesaria para la salvaguarda del abastecimiento de energía durante la jornada electoral.

