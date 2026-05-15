El Ayuntamiento de Granada prepara un dispositivo especial con 116 profesionales para la jornada electoral

El portavoz del gobierno local en el Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha diseñado un amplio dispositivo especial integrado por una treintena de profesionales municipales y un refuerzo especial de la Policía Local con motivo de la celebración de las elecciones al Parlamento de Andalucía del próximo 17 de mayo.

En materia de seguridad, el Ayuntamiento desplegará un operativo extraordinario de 86 agentes que llevarán los sobres de constitución de las mesas a los 109 colegios electorales y que luego se distribuirán durante toda la jornada entre veinte colegios, reforzando además los servicios ordinarios del cuerpo.

Según ha explicado el portavoz del equipo de gobierno local, Jorge Saavedra (PP), el dispositivo estará coordinado desde la Secretaría General del Ayuntamiento y contará con un equipo específico integrado por 13 profesionales encargados del seguimiento y ejecución del proceso electoral, entre los que se encuentran responsables jurídicos y administrativos de distintas áreas municipales, así como personal técnico y de apoyo.

Junto a este equipo coordinador, el Consistorio movilizará también a personal de distintos servicios municipales para garantizar el funcionamiento operativo de la jornada.

En concreto, siete operarios del área de Oficios se encargarán del montaje y desmontaje de cabinas y urnas, la apertura de colegios electorales, el traslado de material y la resolución de incidencias logísticas.

Junto a ellos, el Ayuntamiento habilitará personal específico para la atención presencial y telefónica de consultas ciudadanas relacionadas con el censo y el proceso electoral a través del Servicio de Padrón en la Secretaría del Consistorio (958 248 108 y 958 248 149) y en el edificio administrativo de Mondragones (958 248 159 y 958 248 126).

También, equipos técnicos para resolver posibles incidencias informáticas o eléctricas en los colegios electorales, además de contar con la participación del servicio de Parque Móvil y la colaboración directa de agentes de Policía Local de apoyo a la Secretaría General para labores de supervisión y coordinación logística.

"El objetivo es que los granadinos puedan ejercer su derecho al voto con absoluta tranquilidad, seguridad y normalidad", ha señalado Saavedra, quien ha puesto en valor "la profesionalidad y experiencia de la Policía Local en este tipo de dispositivos especiales".

Junto a esto, y como parte de las medidas de accesibilidad, el portavoz ha subrayado que el Ayuntamiento ha habilitado también un servicio especial y gratuito de transporte adaptado destinado a personas con movilidad reducida o dificultades de desplazamiento que necesiten acudir a su colegio electoral.

Las personas interesadas podrán solicitar este servicio a través del teléfono municipal de atención a la ciudadanía (010) o al 958 539 697, llamando antes de esta tarde a las 20,30 horas.