Las ayudas a espacios productivos de Diputación llegaron en 2025 a 37 ayuntamientos de la provincia de Jaén

Visita al coworking de Villatorres, beneficiario de estas ayudas de Diputación - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha aprobado en 2025 un total de 37 ayudas para que ayuntamientos de la provincia jiennense menores de 20.000 habitantes "puedan reconvertir diferentes enclaves municipales en espacios productivos para seguir generando oportunidades, riqueza y empleo en cada uno de estos municipios".

Así lo ha destacado el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, quien ha incidido en que gracias a esta convocatoria de subvenciones promovida por la Administración provincial "se ha generado una inversión superior a 1,4 millones de euros".

De este total, la Diputación ha aportado un millón de euros para que se puedan transformar y ejecutar diferentes obras en lugares como mercados municipales, edificios para coworking, naves empresariales, viveros de empresas o espacios de restauración y hostelería, entre otros.

En este sentido, Carmona ha subrayado que se han presentado distintas iniciativas que "van a generar empleo en cada una de estas localidades", por lo que, a su juicio, esta línea de ayudas es "una muy buena apuesta para que estos ayuntamientos puedan convertir definitivamente diferentes lugares que estaban en desuso en espacios productivos que generen mayor desarrollo económico en la provincia de Jaén".

Los proyectos impulsados han contado con un presupuesto global que oscila entre los algo más de 15.000 euros destinados a la mejora de las instalaciones del vivero de empresas de Fuerte del Rey hasta los 50.000 euros del vivero de empresas de Arquillos.

Junto a estas dos localidades, otras 35 han resultado beneficiarias de estas ayudas: Cazalilla, La Guardia de Jaén, Sabiote, Rus, Higuera de Calatrava, Bedmar, Villatorres, Frailes, Valdepeñas de Jaén, Cambil, La Carolina, Castillo de Locubín, Segura de la Sierra, Beas de Segura, Villacarrillo, Mengíbar, Ibros, Torredonjimeno, Torres de Albanchez, Arjona, Siles, Torreblascopedro, Orcera, Larva, Begíjar, Lopera, Escañuela, Pegalajar, La Puerta de Segura, Peal de Becerro, Chilluévar, Villanueva de la Reina, Hornos de Segura, Espeluy y Santiago de Calatrava.

Con estas ayudas, que están enmarcadas en el Plan de Empleo y Empresa de la Diputación para 2025, se busca que "en todos y cada uno de estos espacios municipales se puedan seguir prestando los servicios que los vecinos y vecinas de la provincia de Jaén están demandando a sus ayuntamientos".

La concesión de estas subvenciones se establece en régimen de concurrencia competitiva y con cada ayuda se ha podido financiar el 80 por ciento del coste final del proyecto aprobado, con una cantidad máxima de 30.000 euros por consistorio. El resto de la inversión, que podía ser como máximo de 50.000 euros, era posible aportarla tanto con fondos propios como con otras subvenciones o ayudas.