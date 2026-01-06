La baezana María del Pilar Galiano gana el XXXV Concurso para Escritores Noveles de la Diputación

BAEZA (JAÉN), 6 (EUROPA PRESS)

La escritora baezana María del Pilar Galiano Cruz ha obtenido la trigésimo quinta edición del Concurso de Literatura para Escritores Noveles, que convoca anualmente la Diputación de Jaén, con su poemario 'No pienses en un oso blanco'. El jurado de este certamen literario ha decidido que esta obra sea la ganadora de esta edición y, por tanto, que su autora reciba los 2.000 euros con los que está dotado este premio y se edite este poemario, del que se publicarán 400 ejemplares.

La la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha felicitado en nombre de la Institución Provincial a la ganadora del Concurso de Literatura para Escritores Noveles por el citado poemario, que ha sido reconocido por "su originalidad, fuerza expresiva y una voz poética madura y sugerente". Además, ha valorado el "respaldo que supone la concesión de este importante galardón para que pueda seguir desarrollando su trayectoria literaria".

Sobre este concurso literario, la diputada de Cultura y Deportes ha considerado que "es una apuesta ininterrumpida de la Diputación de Jaén desde hace 35 ediciones por los escritores nacidos en la provincia o que tengan más de dos años de residencia en territorio jiennense, y refleja el firme compromiso institucional con la cultura, la creación literaria y el talento local".

El jurado de esta edición, que ha estado presidido por el director de Cultura y Deportes, Arturo Gutiérrez de Terán, y compuesto como vocales por Juan Manuel Molina Damiani y Lourdes Ruiz, ha elegido este poemario entre los presentados a concurso este año siguiendo criterios como la calidad artística-literaria de los trabajos, la belleza literaria, la originalidad, el buen uso del idioma y la conexión o referencias a la provincia de Jaén.