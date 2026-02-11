Bailén (Jaén) acogerá el 15 de febrero la final de la categoría sénior de la Copa Diputación de Baloncesto

Presentación de la final de la Copa Diputación de Baloncesto 2026 en la categoría sénior. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El municipio jiennense de Bailén acogerá el 15 de febrero la final de la Copa Diputación de Baloncesto 2026 en la categoría sénior. El partido enfrentará al Piscis Jaén CB con el ganador del encuentro que disputarán este viernes el CB Marmolejo y el Valencianos CAB de Linares.

La final, prevista a las 12,30 horas, se ha presentado este miércoles en un acto que ha contado con la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, el concejal de Deportes de Bailén, Manuel Rodríguez, y el delegado de la Federación Andaluza de Baloncesto en Jaén, Manuel Rodrigo.

Colomo ha valorado el trabajo que la Admministración provincial viene realizando "de la mano de la Federación Andaluza de Baloncesto para fomentar este deporte". Una colaboración "sostenida durante muchísimos años y que ha permitido desarrollar proyectos tan interesantes como esta Copa Diputación", la gala del baloncesto provincial o los programas de selecciones provinciales.

"No estamos hablando solamente de un partido, sino de un proyecto deportivo sólido, estructurado, con continuidad a lo largo de décadas de trabajo conjunto y que tiene impacto real en los municipios de la provincia de Jaén", ha afirmado.

La responsable de Cultura y Deportes ha destacado que este "compromiso firme con el baloncesto provincial se refleja en hechos concretos". Así, se traduce en "la apuesta por el desarrollo de esta Copa Diputación mirando sobre todo al deporte base, acompañando a los clubes de la provincia y garantizando que también la práctica del baloncesto llegue a todos los rincones de la provincia de Jaén".

Los datos "avalan esta apuesta" y, "solamente la temporada pasada, participaron 130 equipos y cerca de 2.000 mil deportistas en el conjunto de las categorías, unas cifras similares que se han superado en esta edición".

"Hablamos desde las categorías infantiles, con ese mini femenino-masculino, hasta llegar a la categoría sénior", ha dicho Colomo, quien ha subrayado que ha aludido a la "cantera, de presente y, por supuesto, también de futuro".

Este "trabajo amplio" de la Diputación "hoy tiene el foco en el baloncesto, pero también supone apostar por otros deportes como el fútbol, el fútbol sala, la pesca, el judo o la bicicleta de montaña, entre otros".

Ha explicado, además, que "aproximadamente el 80 por ciento de las competiciones provinciales están destinadas al deporte base y el año pasado esto supuso reunir a más de 11.000 deportistas de toda la provincia de Jaén".

"Esa es la verdadera dimensión de este proyecto provincial, porque hablamos de miles de niños, de niñas y de jóvenes practicando deporte en sus municipios, con esa igualdad real de oportunidades y con toda una estructura organizada que les permite competir y crecer en torno al deporte", ha declarado.

Colomo ha concluido su intervención dando las gracias tanto a la Federación Andaluza de Baloncesto como a su delegado en Jaén y al Ayuntamiento de Bailén por esa colaboración para que el próximo domingo se pueda disfrutar de esta final a la que ha animado a asistir.

Por su parte, Manuel Rodríguez y Manuel Rodrigo han agradecido a la Administración provincial su apoyo para que este torneo y la final sénior se puedan disputar en Bailén. Un partido que es el primero de las nueve finales que la Copa Diputación de Baloncesto tiene previstas este año y que se disputarán durante los próximos meses.