Beas de Segura (Jaén) acoge una jornada para trabajar por un olivar tradicional más sostenible y rentable

Inauguración de la jornada del proyecto Competiolivar. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

BEAS DE SEGURA (JAÉN), 9 (EUROPA PRESS)

Unas 60 personas han participado este miércoles en Beas de Segura (Jaén) en una jornada dirigida a agricultores y cooperativas de la Sierra de Segura centrada en cómo hacer más sostenible y rentable el olivar tradicional.

La diputada de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Isabel Uceda, y el alcalde, José Alberto Rodríguez, han participado en la inauguración de este encuentro, que forma parte del proyecto Competiolivar impulsado a través del Centro de Innovación Territorial (CIT) de la provincia de Jaén, ubicado en el citado municipio.

Uceda ha explicado que Competiolivar, que es una de las iniciativas que nacen del Centro de Innovación Territorial, con el que se viene "trabajando para hacer el olivar tradicional más sostenible y rentable".

"Estamos incidiendo en aspectos como la sostenibilidad, el aprovechamiento de los recursos hídricos, la regeneración del suelo, el aumento de la biodiversidad y la digitalización. Y todo ello, a través de la participación real de cooperativas y agricultores y con el apoyo de la Diputación de Jaén", ha afirmado.

Por su parte, el alcalde ha aludido al interés de esta jornada, celebrada en el Monasterio de Santa Clara, "relacionada tanto con la sostenibilidad ambiental como con la agricultura ecológica y en la que participan numerosas cooperativas" de la comarca.

"Se trata de un proyecto innovador subvencionado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que dará oportunidades y nuevas posibilidades a una comarca tan importante como la Sierra de Segura", ha valorado.

El proyecto Competiolivar, dotado con cerca de 500.000 euros, está destinado a agricultores y propietarios de olivar tradicional de la comarca segureña y contempla cuatro líneas de actuación.

La primera está dirigida a encontrar soluciones sostenibles que eviten la pérdida de la biodiversidad; la segunda se centra en valorizar los subproductos oleícolas para producir biochar y compost; la tercera, en la optimización del agua de lluvia y la última pretende mejorar la gestión de las cooperativas a través de la digitalización.