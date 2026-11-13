Benatae transforma el antiguo hogar del jubilado en un centro cultural de memoria democrática

BENATAE (JAÉN), 13 (EUROPA PRESS)

El municipio jiennense de Benatae va a transformar el antiguo hogar del jubilado, que lleva varios años cerrado, en un centro cultural de memoria democrática.

El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, visitado este inmueble junto al alcalde, Ramón López, para conocer el estado de las obras que se ejecutan con cargo al Plan Especial de Inversiones en materia de Cultura y Deportes.

Agea ha destacado que "esta actuación va a suponer la mejora en esta infraestructura y de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos", según ha informado la Administración provincial.

El proyecto del nuevo centro cultural de memoria democrática de Benatae se lleva a cabo en un edificio que se construyó para acoger el antiguo ayuntamiento y cárcel municipal. Además, antes de ser el hogar del jubilado, fue sede de la escuela de adultos.

Con la recuperación de esta infraestructura se va a habilitar un centro que "servirá para que se puedan reunir las distintas asociaciones del pueblo, para organizar exposiciones temporales, para el desarrollo de cualquier evento cultural o incluso para la práctica de deportes como gimnasia de mantenimiento, yoga o zumba".

En este sentido, el responsable de Infraestructuras Municipales ha señalado la importancia que este tipo de actuaciones tiene en municipios pequeños como Benatae.

Aunque todavía está en ejecución la adecuación de este inmueble municipal, donde se van a invertir 80.000 euros, ya se trabaja en su programación como centro de revitalización del patrimonio inmaterial, como son los bailes tradicionales, como centro de diálogo intercultural y plurilingüismo, como cine comunitario, como espacio para talleres de ciencia y arte para niños y niñas, y como lugar para acoger exposiciones temporales.