La Biblioteca Literaria Giennense acoge la presentación de un libro sobre orquídeas silvestres de Jaén

Presentación de un libro sobre orquídeas silvestres de Jaén - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Literaria Giennense ha acogido este miércoles la presentación del libro 'Estudio y guía didáctica de orquídeas silvestres en la provincia de Jaén', que ha sido realizado por Miguel Gómez González, Manuel Becerra Parra, Alfredo Benavente Navarro, Ana María Díaz Padilla, Juan Carlos Huertas Sánchez, Juan Ortega Nieves, José Alberto Robles Álamos y María Teresa Ruiz Cano.

La Diputación de Jaén ha detallado que la vicepresidenta primera de la Diputación y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, ha participado en el acto en el que se ha dado a conocer esta publicación, que ha sido editada por el Instituto de Estudios Giennenses (IEG), cuyo director académico, José María Capitán, también ha intervenido en esta presentación junto a dos de sus autores: Miguel Gómez y Alfredo Benavente.

Durante su intervención, la responsable provincial ha puesto de relieve la "excepcional riqueza de la fauna y la flora de la provincia de Jaén" y ha remarcado la vinculación de este estudio con la labor investigadora que desarrolla el Instituto de Estudios Giennenses, en cuya Colección Investigación se enmarca esta obra en la que se hace un análisis exhaustivo de la presencia de esta variedad de flor en el territorio jiennense.