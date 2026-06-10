Cambios en las vicepresidencias de la Diputación de Jaén tras la llegada de Juan Latorre a la presidencia

Grupo socialista en la Diputación de Jaén - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Pilar Parra, Javier Perales, África Colomo y Francisca Medina ocuparán las vicepresidencias primera, segunda, tercera y cuarta, respectivamente, de la Diputación Provincial de Jaén.

El presidente de la Administración provincial, Juan Latorre, ha firmado las resoluciones en las que se hacen efectivos los nombramientos de las personas que estarán al frente de las distintas vicepresidencias con las que contará el equipo de gobierno.

En este nuevo organigrama, Pilar Parra --antes vicepresidenta tercera-- ostentará la vicepresidencia primera y seguirá estando al frente del área de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos. Asimismo, el diputado Javier Perales asumirá junto a la vicepresidencia segunda la cartera de Relaciones Institucionales, mientras que la diputada África Colomo ocupará la vicepresidencia tercera y mantendrá el área de Cultura y Deportes.

Por último, Francisca Medina --antes vicepresidenta segunda-- será la vicepresidenta cuarta de la Administración Provincial, además de que continuará con el área de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud y con el Instituto de Estudios Giennenses. También en esta nueva estructura, la diputada Isabel Uceda asumirá el área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático.

El resto de diputados y diputadas que forman parte del equipo de gobierno de la Diputación Provincial de Jaén seguirán manteniendo las atribuciones de sus respectivas áreas.