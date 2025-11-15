Catas de AOVE y degustaciones gastronómicas animan la Fiesta del Primer Aceite de Jaén en Fuenlabrada (Madrid)

FUENLABRADA (MADRID), 15 (EUROPA PRESS)

La segunda jornada de la Fiesta Anual del Primer Aceite de Jaén en Fuenlabrada (Madrid) ha incluido catas de aceite temprano y degustaciones gastronómicas elaboradas con productos con el sello de calidad 'Degusta Jaén', que han atraído al público local a la Plaza de la Constitución.

Según ha informado la institución provincial en una nota, el presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, ha participado en las actividades de este sábado, que comenzaron con un desayuno con tostadas acompañadas de los primeros aceites de la cosecha. Reyes destacó la buena acogida del evento y la oportunidad que ofrece a los visitantes para degustar, adquirir y conocer las cualidades del aceite de oliva virgen extra y acercarse a la cultura del olivar.

Hasta Fuenlabrada se han trasladado 35 empresas jiennenses, entre ellas 33 cooperativas y almazaras con sus aceites tempranos, además de una empresa de cosmética elaborada con aceite de oliva y otra de artesanía en madera de olivo.

El programa del evento incluye catas profesionales organizadas por la Indicación Geográfica Protegida de Jaén y la Denominación de Origen Sierra Mágina, así como degustaciones de productos adheridos a la estrategia Degusta Jaén. Además, se han desarrollado talleres sobre la producción de aceite de oliva virgen extra, impartidos por la Oleoescuela Guardián de los Trofeos, y de artesanía, a cargo de Pedro Góngora, de la Asociación de Artesanos de Úbeda.

La programación cultural ha contado también con actuaciones de flamenco durante todo el fin de semana, incluyendo las de Carmen Álvarez, y bailes de la Casa Regional Andaluza en Fuenlabrada, que cerró la jornada del viernes.

La Fiesta concluirá este domingo, combinando la zona de exposición y venta de aceites con nuevas catas y actuaciones de flamenco, completando así una agenda centrada en la promoción de la cultura, la gastronomía y los productos de Jaén.