Segunda jornada de la Fiesta del Primer Aceite en A Coruña. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

A CORUÑA/JAÉN 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La celebración de catas, degustaciones y talleres ligados a los aceites de oliva virgen extra (AOVE) tempranos jiennenses está centrando el programa de actividades que se está desarrollando durante la segunda jornada de la Fiesta del Primer Aceite de Jaén en A Coruña.

Según ha concretado la institución provincial en una nota, el diputado provincial Paco Reyes se ha desplazado hasta esta ciudad gallega para estar presente en la celebración de este evento que la Diputación de Jaén traslada desde hace más de diez años fuera de la provincia jiennense.

Durante su visita, Reyes ha destacado "la satisfacción que han trasladado los empresarios jiennenses participantes, tanto por el público asistente como por la buena acogida que están teniendo estos aceites entre la ciudadanía coruñesa". Asimismo, el diputado provincial ha subrayado "el interés que está despertando esta iniciativa y la valoración positiva de quienes se acercan a conocer y degustar los AOVEs tempranos a través de las distintas catas programadas".

Los Jardines Méndez Nuñez de esta localidad están siendo escenario de la celebración de esta fiesta que este sábado ha incluido un desayuno con tostadas de AOVE temprano, además de la realización de varias catas profesionales de aceites y de distintas degustaciones de productos agroalimentarios 'Degusta Jaén', que se han ofrecido al público asistente.

Asimismo, las personas que se han acercado hasta este evento han tenido la oportunidad de asistir a demostraciones de elaboración de aceite en vivo --que ha realizado la Oleoescuela 'Guardián de los Trofeos'--.

Además, han conocido, de mano de Pedro Góngora, de la Asociación de Artesanos de Úbeda, cómo se realizan de forma artesanal piezas de cerámica y han disfrutado de la actuación del cuadro flamenco de Carmen Álvarez.

También el público que se ha dado cita en la Fiesta del Primer Aceite de Jaén ha podido conocer las 33 marcas de AOVEs tempranos jiennenses que se están exponiendo en este evento, junto a artesanía de madera de olivo y cosméticos elaborados con aceite de oliva. En total, son 35 las empresas de la provincia de Jaén las que están participando en esta fiesta que cerrará sus puertas este domingo a mediodía.

En contexto, la Fiesta del Primer Aceite de Jaén recala en A Coruña después de celebrarse a principios de noviembre en la ciudad Patrimonio de la Humanidad de Úbeda. La Diputación Provincial de Jaén lleva a cabo desde 2015 este evento fuera de la provincia jiennense, que se ha desarrollado en ediciones anteriores en ciudades como Fuenlabrada, Sabadell, Vitoria, Alcalá de Henares o Pamplona, entre otras.