Ceacop subraya la "inversión realmente significativa" de la Diputación de Jaén en carreteras e infraestructuras

JAÉN 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha mantenido un encuentro de trabajo con responsables del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obras Públicas (Ceacop) en el que han evaluado los datos inversores de las distintas administraciones públicas, en especial los de la Administración provincial jiennense, que el secretario general de esta entidad, Arturo Coloma, ha calificado como una "inversión realmente significativa".

En esta reunión, Reyes ha agradecido a los empresarios de la construcción "la deferencia que tienen todos los años de compartir esa información sobre las distintas licitaciones que hacemos las administraciones, en este caso para conocer las cifras globales de Andalucía y, lo más importante, los datos de la provincia de Jaén".

"La Diputación ha salido bien parada en los últimos años, fruto del compromiso que tenemos para seguir mejorando las infraestructuras, tanto aquellas de titularidad de la propia Administración provincial como de titularidad de los ayuntamientos jiennenses", ha dicho Reyes.

Al respecto, el presidente ha puesto el foco en la "ventaja" que es "saber captar y aprovechar esa ingente cantidad de recursos europeos que están llegando a España, que están permitiendo que las inversiones de las distintas administraciones se están disparando de manera exponencial".

En este contexto, ha agradecido al Gobierno de España que "haya decidido utilizar a los gobiernos locales para ejecutar parte de los 170.000 millones de euros de fondos europeos que vienen a España y que no son fáciles de ejecutar en un tiempo tan corto como el que se ha establecido".

De esta forma, como ha remarcado Reyes, se está apoyando también al sector de la construcción, que es "fundamental en cualquier territorio y también importante para la provincia de Jaén, donde tenemos grandes y pequeñas empresas, todas ellas generan empleo en nuestra tierra y permiten mantener la población en nuestros pueblos, donde los trabajadores de la construcción ocupan un número relevante".

Por su parte, el secretario general de Ceacop ha explicado que con esta visita dan continuidad a su análisis y seguimiento de las inversiones que se hacen en los distintos organismos y, en concreto, en el caso de la Diputación de Jaén, "inversiones que seguimos muy de cerca y con mucho interés dado el protagonismo especial que tienen para nuestras empresas".

En este sentido, Arturo Coloma ha puesto de relieve "la inversión realmente significativa, especialmente en carreteras y en infraestructuras de todo tipo, realizada por la Diputación jiennense", unas actuaciones que se han evaluado en este encuentro en el que también han buscado "conocer la línea de inversiones prevista para el año que viene al objeto de darlas a conocer a nuestros asociados".